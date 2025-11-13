Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Alberto González Amador, durante la última jornada del juicio. EFE

El abogado del novio de Ayuso ve probada la filtración del fiscal general por motivos políticos

Rodríguez Ramos carga con virulencia contra el primer periodista que difundió el correo filtrado, al que señala por mentir y ocultar datos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos llega este jueves a su final con la exposición de ... los informes finales de las partes. Tras seis sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo, en las que han pasado 28 testigos y once peritos de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, el primero en leer sus conclusiones ha sido el abogado de Alberto González Amador, querellante de la causa y quien sitúa al jefe del Ministerio Público como el autor de la filtración del correo que afectaba a los intereses judiciales de su cliente.

