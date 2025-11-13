El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», pero ha despejado el camino para la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros más de treinta antiguos altos cargos del Govern al considerar que la norma no afecta a fondos europeos. Así lo ha firmado en sus conclusiones, que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal. En el caso que afecta a 12 CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

Las conclusiones del abogado general chocan con la reprimenda de la Comisión Europea a la Ley de Amnistía en la vista celebrada en julio en Luxemburgo. Durante la sesión, el Ejecutivo la Comisión Europea criticó que la Ley de Amnistía parece prefabricada para que «el Gobierno garantizase la impunidad de sus socios políticos», lo que pone en duda el «interés general» de dicha norma. Además, advirtió ante el tribunal que Pedro Sánchez «no atendió a las recomendaciones de la Comisión de Venecia» en relación a que se tomara «el tiempo necesario para un diálogo que permitiera la reconciliación social y política» en Cataluña. Tampoco en lo relativo a la necesidad de «una mayoría cualificada» para la aprobación de esa ley.

A pesar de que las leyes de amnistía son competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión Europea sostiene que esto «no afecta» a la competencia del TJUE para determinar si esta normativa se ajusta al Derecho de la Unión. La Comisión apunta que es el Tribunal de Cuentas el que debe determinar «si se habrían visto afectados los intereses financieros de la Unión»; es decir, si los fondos europeos financiaron el procés sin estar previstos para ello. Con todo, afirma que algunos elementos de la Ley de Amnistía «impiden» al Tribunal de Cuentas llevar a cabo estas investigaciones, en alusión a que la ley establecía apenas dos meses de plazo desde su aprobación para que se pudiera aplicar.