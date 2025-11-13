Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lanzan huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro

El expresidente de la Federación Española presentaba su libro 'Matar a Rubiales' en Madrid cuando una persona del público se ha levantado y le ha lanzado los huevos

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:20

Luis Rubiales ha tenido que detener, nada más empezar, el acto de presentación de su libro 'Matar a Rubiales' en Madrid después de que un individuo del público le lanzara tres huevos. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, que repasa su versión de los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Real Federación de Futbol por besar sin su consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso en su libro, se ha levantado y ha ido directamente a por la persona que le ha lanzado dos huevos. En el público se encontraba Bertrand Ndongo, periodista afiliado a Vox y muy vinculado con la ultraderecha, que ha parado las intenciones de Rubiales. El agresor ha sido detenido e interceptado al instante y el acto ha podido continuar después.

«La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual», ha declarado Rubiales una vez reanudado el acto.

En el libro, el exdirigente sugiere que «el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y «el mundo woke» influyeron en su expulsión y denuncia «la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español».

«No voy a pedir perdón a Jenni Hermoso»

El incidente viene precedido después de que Rubiales rompiera su silencio en una entrevista en 'El Chiringuito'. En dicha entrevista, en la que se tuvo que someter a las críticas de Cristobal Soria y Andrea Segura, entre otros, se mantuvo firme en sus trece. «No le pido perdón a Jenni Hermoso. Yo le pregunté y ella dijo 'vale'», a lo que añadió que, aunque la sentencia confirme el delito cometido por Rubiales, ambos protagonistas saben que »no es así«.

«Esto se ha acabado, estoy muerto, lo asumo. Hay dos maneras de morir, una pacifica y otra luchar. Esto no es una agresión sexual y yo voy a pelear hasta el final», expuso el granadino, pese a que la sentencia es clara.

