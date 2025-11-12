Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada

El último informe trimestral del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado este miércoles en San Sebastián, revela que cuatro de ... los quince barrios de la capital guipuzcoana registran precios medios de vivienda ofertada en venta superiores al millón de euros.

Según el análisis elaborado por el Coapi sobre datos de portales inmobiliarios, correspondiente al tercer trimestre de 2025, los barrios con los precios más elevados son Igeldo, con 1.769.008 euros de media; Miramon-Zorroaga, con 1.245.083 euros; Aiete, con 1.160.872 euros; y Antiguo, con 1.053.923 euros.

En el conjunto de la ciudad, los barrios más céntricos mantienen precios elevados, como el Centro (917.835 euros) o Gros (783.308 euros), mientras que en zonas periféricas como Altza (435.227 euros) o Egia (503.299 euros) los valores son considerablemente inferiores.

Donostia, con un precio medio de la vivienda ofertada de 837.910 euros, no es, a pesar del alto coste de los pisos en sus diferentes barrios, el municipio guipuzcoano con el precio de la vivienda ofertada más alto. En el primer escalón del podio se sitúa Hondarribia, con 865.758 euros. En el tercer puesto está Oiartzun (749.763 euros). Las localidades donde más baratas pueden encontrarse unas viviendas son en Soraluze (120.200 euros) y Eibar (205.762 euros).

El informe, presentado por José Luis Polo (presidente del Coapi de Gipuzkoa), Luis Fabra (director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario) y Sergio Aparicio (director de negocio hipotecario del Sabadell en la zona norte), confirma que la oferta inmobiliaria donostiarra se mantiene en máximos históricos, con una tendencia de precios al alza.

El estudio evidencia así las fuertes desigualdades internas dentro del mercado inmobiliario donostiarra, donde el precio medio de una vivienda en Igeldo multiplica por más de cuatro el de Altza, el barrio más 'asequible' de la ciudad.