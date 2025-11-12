Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vistas de San Sebastián desde la subida de Igeldo. Morquecho

Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada

El coste medio de una casa en Igeldo (1,76 millones) multiplica por más de cuatro el de Altza (435.227 euros), el barrio más 'asequible' de la ciudad

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

El último informe trimestral del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado este miércoles en San Sebastián, revela que cuatro de ... los quince barrios de la capital guipuzcoana registran precios medios de vivienda ofertada en venta superiores al millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  3. 3 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia
  9. 9

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada

Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada