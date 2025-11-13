Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oposición en el BEC

El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo

Euskadi regula dos nuevas vías para acreditar el conocimiento de euskera en el sector público, una medida que se suma al sistema de títulos y que entra en vigor mañana

Beatriz Campuzano
Lara Ochoa

Beatriz Campuzano y Lara Ochoa

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El Gobierno Vasco ha dado un paso más para la normalización del uso del euskera en la Administración. Una orden publicada este jueves en el ... Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) por la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, recoge que los perfiles lingüísticos podrán acreditarse también haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo y no únicamente con el título, como se exigía hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  4. 4 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo

El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo