El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo

El Gobierno Vasco ha dado un paso más para la normalización del uso del euskera en la Administración. Una orden publicada este jueves en el ... Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) por la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, recoge que los perfiles lingüísticos podrán acreditarse también haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo y no únicamente con el título, como se exigía hasta ahora.

La publicación de esta medida llega después de que ayer se conociera la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha confirmado la anulación de una OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación de Gipuzkoa al considerar que la exigencia del euskera en la totalidad de los puestos vulnera el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

La orden publicada este jueves establece dos vías complementarias a las convocatorias ordinarias del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) para acreditar el cumplimiento de los perfiles lingüísticos exigidos en el sector público vasco. En adelante, los empleados y/o opositores podrán certificar su nivel de euskera superando un proceso selectivo o de provisión realizado íntegramente en euskera, o bien demostrando el uso efectivo de la lengua en el desempeño habitual de sus funciones laborales. Se trata por tanto de dos nuevas modalidades para acreditar el perfil lingüístico que se suma al sistema de títulos ya existente -y que seguirá siendo válido-.

Una de las nuevas posibilidades para acreditar el perfil exigido para el puesto es hacer el proceso de selección en euskera. La entidad convocante del proceso selectivo o de provisión será quien determine si será de aplicación este sistema para la acreditación del euskera en el proceso, así como si ofrecerá la posibilidad de realizar una prueba específca. Si se dan ambos casos, cada persona elegirá. Estos exámenes, que pueden ser tanto escritos como los orales, serán enviados al IVAP para que determine si acreditan el perfil lingüístico exigido para el puesto.

La otra nueva posibilidad es demostrar el uso del euskera en el puesto de trabajo, aunque para ello es imprescindible llevar al menos un año en el mismo. Será necesario acreditar que la mayor parte del trabajo se hace en euskera y que las relaciones con los compañeros son «principalmente en euskera, tanto oralmente como por escrito». En este caso, será el responsable de la persona interesada en acreditar su nivel de euskera quien, mediante una solicitud dirigida al IVAP, deberá garantizar por escrito sus habilidades lingüísticas tanto escritas como orales y especificar «las funciones y tareas del puesto».

Según la orden, estas nuevas fórmulas solo podrán aplicarse si las entidades públicas tienen aprobados y publicados sus planes de uso lingüístico y relaciones de puestos de trabajo, y únicamente para los perfiles lingüísticos oficialmente asignados a cada plaza. En el caso de la acreditación por uso en el puesto, será además necesario que el perfil tenga fecha de preceptividad.

Cada persona podrá solicitar su participación en este sistema de acreditación como máximo una vez cada dos años. Además, durante el año en el que se le aplique este sistema de evaluación no podrá participar en las convocatorias ordinarias del IVAP. Es decir, si una persona pide acreditar su nivel de euskera mediante el uso en el trabajo, en la siguiente convocatoria que se celebre ese mismo año no podrá recurrir a la otra forma de validación de su perfil lingüístico (hacer la OPE en euskera).

Con la entrada en vigor de esta nueva fórmula, a partir de ahora el IVAP asumirá un papel central en la aplicación del sistema ya que deberá validar las pruebas de los procesos selectivos, corregir las producciones orales y escritas, y registrar las acreditaciones obtenidas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE). Asimismo, será el encargado de publicar las resoluciones que regulen las convocatorias, plazos y procedimientos.