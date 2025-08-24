Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:29

-Real Sociedad: Empate en Anoeta tras un torbellino de emociones

-Sociedad: Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia

-Remo: «Ahora vamos a por La Concha»

-San Sebastián: Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación

-Sucesos: Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León

-Trabajo: La primera experiencia laboral

-Real Sociedad: Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés

-Ciclismo: Eñaut Urkaregi suma el oro en madison a la plata en persecución

-Suceso: Dos accidentes de moto se saldan con tres trasladados al hospital

-Tiempo: El buen tiempo continuará el lunes a la espera de nubes y algo de lluvia desde el martes

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  5. 5

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada