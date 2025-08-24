Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 24 de agosto 2025, 22:29
-Real Sociedad: Empate en Anoeta tras un torbellino de emociones
-Sociedad: Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
-Remo: «Ahora vamos a por La Concha»
-San Sebastián: Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
-Sucesos: Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
-Trabajo: La primera experiencia laboral
-Real Sociedad: Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés
-Ciclismo: Eñaut Urkaregi suma el oro en madison a la plata en persecución
-Suceso: Dos accidentes de moto se saldan con tres trasladados al hospital
-Tiempo: El buen tiempo continuará el lunes a la espera de nubes y algo de lluvia desde el martes
