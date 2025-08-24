Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia Una veintena de personas, entre ellas un bebé de 15 meses y otros cuatro menores, han tenido que ser trasladadas al hospital de Santa Lucía de Cartagena

Raúl Hernández y José Alberto González Domingo, 24 de agosto 2025, 19:38 Comenta Compartir

Al menos un centenar personas resultaron afectadas por una intoxicación de origen aparentemente alimentario en el hotel Cavanna de La Manga. La Consejería de Salud confirmó que hasta el mediodía se había contabilizado medio centenar de perjudicados. Sin embargo, la coordinadora del dispositivo sanitario instalado en el complejo hotelero elevó esa cifra a 86 personas atendidas durante el día, a las que habría que sumar la veintena de afectados durante la madrugada de este domingo.

Una veintena de personas, al menos cinco de ellos menores de edad y un bebé de 15 meses, tuvieron que ser trasladados hasta el servicio de Urgencias del hospital Santa Lucía de Cartagena por tener síntomas más severos, como fiebres de más de 40 grados. Todos recibieron el alta tras ser atendidos, excepto dos que permanecen en observación, según confirmaron fuentes de la Consejería.

El resto de afectados presenta síntomas más leves, como vómitos, diarrea y malestar general desde la noche del sábado, y se encuentran en sus habitaciones con un tratamiento con sueros de rehidratación oral y otros líquidos, fármacos, así como descanso y dieta blanda.

En el salón de actos del hotel se habilitó un hospital de campaña ante el gran número de clientes con síntomas, aunque muchos también fueron tratados en sus propias habitaciones. Según relataron a LA VERDAD varios huéspedes, achacan la intoxicación a algún producto alimentario que se sirvió durante la comida del sábado, especialmente a un pescado o a una pasta con espinacas.

El comedor del hotel siguió funcionando hasta la tarde de este domingo; de hecho, se sirvió el servicio de comidas a un grupo de 400 portugueses que había llegado este día al hotel. Posteriormente, el comedor fue cerrado para las inspecciones sanitarias pertinentes para averiguar la causa de la intoxicación. Sin embargo, muchos de los huéspedes optaron por comer fuera o bien pideron comida en otros establecimientos y que se la entregaran en sus habitaciones.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias desde Cartagena, Murcia, Los Alcázares, Puerto Lumbreras y La Mangacon una veintena de efectivos sanitarios para atender clínicamente a los enfermos.

Por su parte, los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, han iniciado una investigación para determinar el origen concreto de un virus que ha causado vómitos y diarrea a los huéspedes del hotel afectados. Los primeros datos apuntan a una intoxicación por salmonelosis, según fuentes de toda solvencia.

Este diario trató sin éxito de contactar con responsables del hotel para consultar lo sucedido.

Temas

Cartagena