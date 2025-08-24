Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Pacheco, durante un entrenamiento esta semana en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés

El de Elizondo no ha sido citado por Sergio para el choque ante el Espanyol y pronto se oficializará su salida a Mendizorrotza

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:33

Jon Pacheco no ha sido seleccionado por Sergio Francisco para el partido de este domingo ante el Espanyol. El de Elizondo se ha quedado fuera ... de la convocatoria mientras cierra su cesión al Deportivo Alavés. Está todo acordado y pronto se debería hacer oficial su salida rumbo a Mendizorrotza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  4. 4 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  5. 5

    Asesinato en una tienda de golosinas
  6. 6

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  7. 7

    Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  8. 8

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  9. 9

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  10. 10

    La primera experiencia laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés

Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés