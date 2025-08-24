Pacheco se queda fuera de la convocatoria a la espera de cerrar su cesión al Alavés

Jon Pacheco no ha sido seleccionado por Sergio Francisco para el partido de este domingo ante el Espanyol. El de Elizondo se ha quedado fuera ... de la convocatoria mientras cierra su cesión al Deportivo Alavés. Está todo acordado y pronto se debería hacer oficial su salida rumbo a Mendizorrotza.

El irundarra ha preferido no arriesgar con el central puesto que su cesión está muy avanzada. Conviene que no haya incidentes con el estado físico del central, más si cabe cuando el técnico tiene cuatro centrales como Zubeldia, Jon Martín, Caleta-Car y Aritz.

Por otro lado, Mikel Goti se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica mientras que Gorrotxategi puede disputar sus primeros minutos como realista si el entrenador le da entrada en la segunda mitad. Zakharyan, que viajó a Mestalla pero no llegó a sentarse en el banquillo, espera su oportunidad al estar entre los 23 convocados. Con el mediapunta de Gorliz no habrá movimientos de aquí al final de mercado, es uno más para Sergio pero la competencia en la medular hace que se queda sin oportunidad en este segundo encuentro.