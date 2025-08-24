Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de Arraun Lagunak celebra el título en la plaza de la Constitución.

El equipo de Arraun Lagunak celebra el título en la plaza de la Constitución. Sara Santos
Remo | Liga Euskotren

Arraun Lagunak celebra en Donostia su tercera liga consecutiva

Las remeras del conjunto donostiarra han sido recibidas por el alcalde y han recogido el apoyo de los aficionados

Diego Fernández Tortosa

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:29

Las chicas de Arraun Lagunak han celebrado este domingo su tercera liga consecutiva en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, donde estaban ... esperando varias decenas de aficionados. En el edificio las ha recibido el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, junto a otros representantes institucionales.

