Arraun Lagunak celebra en Donostia su tercera liga consecutiva

Las chicas de Arraun Lagunak han celebrado este domingo su tercera liga consecutiva en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, donde estaban ... esperando varias decenas de aficionados. En el edificio las ha recibido el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, junto a otros representantes institucionales.

El club femenenino de remo se hizo el sábado con el cuarto campeonato de su palmarés, y la Parte Vieja donostiarra ha acogido al equipo por todo lo alto este domingo. Tras llegar con una txaranga, las chicas han subido al edificio, donde han saludado a sus aficionados desde el balcón.

Dentro del mismo, el alcalde ha iniciado un brindis, en el que ha querido felicitar a las remeras: «Estoy muy orgulloso de vosotras y de que estéis representando a Donostia, pero esto no ha acabado. Tenéis que poner el broche final ganando (la bandera) de La Concha», ha recalcado.