Empate en Anoeta tras un torbellino de emociones

Analizar, cada partido se puede analizar de mil formas. Pero lo que manda, sobre todo en este inicio de temporada donde el aficionado está ansioso ... de saber qué le espera a su equipo en el curso que empieza, es el resultado. Y el 2-2 de este domingo entre la Real Sociedad y el Espanyol es la mejor prueba de ello.

Arrancó el conjunto de Sergio muy bien. El ambiente previo, con entrada de partido importante, con color y calor en las gradas, ha contagiado a la Real y para el minuto 5 acumulaba otras tantas ocasiones: se ha quedado Pablo Marín solo ante Dmitrovic, pero no ha acertado en el regate final; Oyarzabal casi vuelve a sorprender a un portero en la presión, pero se ha vuelto a librar el serbio; el disparo de Barrene que se ha ido por poco… Titular: la Real carbura.

Hasta que casi en el primer error de los txuri-urdin el Espanyol se ha encontrado un contragolpe y los pericos no han dudado: conducción de Pere Milla, abre a banda, centro al corazón del área y remate de cabeza ajustado al palo. Era apenas el minuto 10, la defensa podía haber hecho más y el análisis ya no era tan positivo.

Es lo que tienen estos arranques de ligas sin equipos cerrados, pretemporadas a ritmos, cálculos de cargas y demás dejes del fútbol moderno. Añadan aquello que decía Valdano de que el fútbol es un estado de ánimo. Por estilos, la Real mantenía el balón en un quiero y no puedo y el Espanyol, replegado, paciente, cada vez que olía sangre se lanzaba al contragolpe. Runrún en las gradas. En otro error en la disputa, Roberto ha entrado al área y Jon Martín lo ha derribado. Penalti, que a la primera ha parado Remiro. Pedirle dos era demasiado. Y al descanso, malas caras. Mensajes recibidos como el «ojalá hubiera terminado esto ya».

Errores en ambas áreas

Como de errores iba la noche, la cosa no ha cambiado. Cuando faltaba cerca de media hora, y con el ansiado Gorrotxa y Óskarsson en el campo -sustituyeron a Turrientes, alabado en la previa por el entrenador, y Sucic, que se ha ido con algo de sonido de viento-, apareció Pablo Marín para inventarse un hueco al que lanzó a correr Barrene. Llegar tuvo premio, porque tras un rebote el 1-2 subió al marcador. Ilusión a raudales, corriendo al centro del campo.

Qué decir cuando Oyarzabal y Óskarssón conectaron. Balón en el borde del área -esta versión de mediapunta del capitán da lo suyo-, desmarque del islandés, que incluso señala con la mano, y ya dentro del área disparo cruzado sin tener que mirar a portería. 2-2 y griterío en la grada, con un equipo enchufado, que ha buscado el 3-2 ya con Guedes en el campo. Pero no ha llegado. Y si llega, todo lo escrito no hubiese servido de nada.