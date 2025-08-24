Dos accidentes de moto se saldan con tres trasladados al hospital

DV Domingo, 24 de agosto 2025, 17:57 Comenta Compartir

Tres personas han sido trasladadas al hospital durante este domingo tras dos accidentes en los que sus motos se han visto involucradas, según ha informado el departamento de Tráfico. La N-622 y la N-634 han visto afectada su circulación por ambos sucesos, aunque la circulación es fluida en estos momentos.

El primero de los dos accidentes ha tenido lugar en el punto kilométrico 352 de la A1, lugar en que la carretera enlaza con la N-622 sentido Irun. Debido al suceso, la vía ha acumulado retenciones que han llegado hasta los 4 kilómetros, aunque el tráfico nunca ha sido cortado y la circulación ha vuelto a la normalidad.

El segundo incidente ha sucedido sobre las 15.38 horas en el punto kilométrico 7 de la N-634, sentido Bilbao, hacia la altura de Usurbil. Según las mismas fuentes, una colisión entre una moto y un turismo ha dado como resultado el traslado de los dos primeros, una mujer y un varón, al hospital. Durante un tiempo la carretera ha estado cortada para que los implicados en el accidente fueran atendidos por los servicios sanitarios. A estas hora la circulación vuelve a ser la habitual.