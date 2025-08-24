El buen tiempo continuará el lunes a la espera de nubes y algo de lluvia desde el martes

El ambiente veraniego del fin de semana tendrá mañana lunes su prolongación con una jornada soleada y con temperaturas altas aunque llevaderas. Las máximas se ... quedarán en torno a los 25 grados en los municipios costeros y además predominará el viento del noroeste durante la segunda mitad del día, suavizando la sensación de calor. Algo más de bochorno se sentirá en las comarcas del interior, con valores por encima de los 30 grados en Beasain, Zumarraga o Arrasate.

Las lluvias anunciadas se harán de rogar porque el martes tampoco será un día pasado por agua, ni mucho menos. La nubosidad, eso sí, hará acto de presencia sobre todo cerca de la costa a medida que avance la jornada, de manera que al final de la tarde y por la noche podrían registrarse algunos chubascos. Las temperaturas descenderán ligeramente, dentro aún de una dinámica veraniega con máximas de 24 grados en la costa y 26 en el interior.

A partir del miércoles diremos adiós al calor para pasar a tener temperaturas más suaves en todo el territorio. Lo notarán sobre todo los municipios más alejados del mar, donde en apenas 48 horas experimentarán un descenso de más de diez grados en las máximas. Superarán por poco los veinte, valores similares a los de la costa.

Será recomendable exprimir los planes de sol en la primera parte de la semana, ya que es más probable que entre el miércoles y el jueves se produzcan precipitaciones débiles en cualquier momento del día, con cielos nubosos durante muchas partes del día y viento del norte.