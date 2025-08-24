La primera experiencia laboral

El verano suele ser el momento del año donde más jóvenes dan sus primeros pasos en el mercado laboral. Algunos como Ane Eguren o Egoitz ... García lo hacen en sectores relacionados con sus estudios –como la construcción o la industria–. Pero otros, como Irene Sánchez o Unai Emparan, han escogido la opción de trabajar en sectores y actividades más estacionales, como son los puestos relacionados con los deportes acuáticos o en supermercados.

Gipuzkoa lleva cuatro meses consecutivos rompiendo récords históricos en cuanto a afiliación se refiere. Según los datos de la Seguridad Social, en julio nuestro territorio alcanzó los 342.401 cotizantes –177 más que el mes pasado y un 2,4 % más que en julio de 2024. Pero los jóvenes, a pesar de ello y como lo ha sido tradicionalmente, son los que más dificultades encuentran para engancharse al mercado laboral. Según datos publicados por la PRA (Población en Relación con la Actividad) del Eustat, la tasa de desempleo del segundo trimestre entre los menores de 24 años se ha situado en Euskadi en el 12,4% –casi un punto porcentual menos que en el mismo periodo del año pasado–. Un índice mucho mayor que la tasa general, que se encuentra en el 5,7%.

En julio había 104.991 personas paradas registradas en Euskadi, según Lanbide, de las cuales 27.733 pertenecen a nuestro territorio –520 más que las inscritas el mes pasado–. Ese aumento del desempleo generalizado se explica por una subida de los demandantes de empleo parados en todas las edades. Sin embargo, el grupo de menores de 30 años –aunque ha aumentado en 419 solicitantes–. es el intervalo que menos incremento ha experimentado.

Ane Eguren (21 años) Trabajadora en Fagor Ederlan «Necesitaba poner en práctica todolo que estudio»

Ampliar Ane Eguren estudia Ingeniería Mecatrónica en Mondragon Unibertsitatea y está trabajando en Fagor Ederlan. F. Morquecho

Ane Eguren tiene 20 años y estudia Ingeniería Mecatrónica en Mondragon Unibertsitatea. De hecho, gracias a la bolsa de trabajo de este centro, ha conseguido estrenarse en el mundo laboral. Y lo ha hecho a lo grande: con unas prácticas en una de las plantas que Fagor Ederlan tiene en Arrasate –la de Markulete–, dedicada a la fabricación de discos de freno. «La universidad te lo pone muy fácil, tienen un buen método para que todos los que quieran puedan trabajar sin problemas», comenta, aunque también aclara que la espera de tres meses se le hizo «un poco larga».

En la fábrica Ane trabaja en la parte de documentación de Product Life Management (PLM), un proyecto para controlar la vida útil de un producto. Un puesto que no tiene relación directa con sus estudios, pero que le está sirviendo para aprender: «Para poder completar o entender esos documentos tengo que entender cómo funciona la fundición o las máquinas de mecanizado».

Y es que adquirir nuevos conocimiento era el motivo predominante que le empujó a trabajar. «Quería empezar a aplicar lo que estoy estudiando en la universidad, porque hasta que no ves cómo se integra lo que estudias puede costar verle el sentido». Pero, pese a esa motivación principal, esta donostiarra no desestima la retribución económica, ya que quiere ayudar a sus padres con algunos gastos.

Y esta experiencia también le está sirviendo para conocer el mundo laboral. «El trabajo está superando mis expectativas porque estoy conociendo cómo es una empresa por dentro».

Irene Sánchez (20 años) Alquileres del Club de Tenis «Este trabajo me permite hacer planes y disfrutar del verano»

Ampliar Irene Sánchez estudia Psicología en Madrid, pero ha conseguido trabajo en el alquiler de material acuático del Tenis. Sara Santos

Irene Sánchez, donostiarra de 20 años, estudia Psicología en la Universidad Europea de Madrid. Este verano ha aprovechado para introducirse en el mundo del trabajo, en su caso en el alquiler de material acuático del Tenis de San Sebastián. Un puesto que encontró «por contactos». «Este verano quería trabajar porque el año pasado no tuve suerte. Una amiga escribió por el grupo si alguna de la cuadrilla estaba interesada en trabajar, y le respondí que sí».

Pero Irene no solo barajó esta opción. «Estuve tres semanas buscando ofertas por Infojobs, sobre todo para trabajar de dependienta o en algún supermercado, pero todos pedían experiencia». No obstante, aparte de la falta de ofertas, había otras razones por las que escogió este trabajo: «Vi cosas de hostelería, pero era demasiado exigente y veía que se me iba a complicar poder descansar». Un problema que se solucionaba con este trabajo, donde «me gusta lo que gano en proporción a lo que trabajo». Otra razón eran sus amigas. «En mi grupo todas trabajamos menos una, y veía que si no hacía nada, no iba a tener planes». Su horario es de lunes a miércoles de 11.00 a 20.00 horas, lo que también le permite disfrutar de los planes de verano.

Este puesto, confiesa, le ha sorprendido para bien, aunque no estaba familiarizada con los deportes de agua. «Mis expectativas eran muy bajas y, aunque los primeros días pensé que no iba a aguantar, ahora estoy más tranquila. Pero he tenido que aprender todo de primeras: desde cómo se navega por la bahía hasta cómo se sube a una piragua», concluye esta donostiarra.

Egoitz García (20 años) Instalador en Climatec Bidasoa «Nunca fui buen estudiante, aquí tengo lo que necesitaba»

Ampliar Egoitz García estudia Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y ha comenzado su dual en Climatec Bidasoa. Gorka Estrada

Egoitz García, irundarra de 20, tenía claro que quería trabajar y, «sobre todo», de algo que le gustara. Y la oportunidad le ha llegado este verano en la empresa Climatec Bidasoa, después de cursar el primer año del grado de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos en Don Bosco: «Se nos comentó que todo el que pudiese encontrar una empresa por su cuenta, tendría más facilidad de hacer dual –trabajar y estudiar a la vez–, y yo he conseguido esta por mi padre».

Egoitz confiesa que, después de dos años estando «perdido», se puso «las pilas». «Nunca he sido buen estudiante, pero me informé del dual y vi que era una posibilidad tanto por la parte económica como por mis propios intereses», explica este joven, que ha encontrado «la motivación que necesitaba».

Su dual comienza con un curso intensivo que empezó el 25 de junio y que se ampliará hasta los últimos meses del curso. Un trabajo que le está sirviendo para ver cómo funciona el mundo laboral, además de ser una posibilidad para ampliar sus conocimientos: «Hay cosas que las hemos visto en el grado, como el tema de instalación de aires acondicionados, que es lo que estoy tocando. Pero hay muchas otras cosas que no hemos estudiado, como otros temas frigoríficos, los factores de los que dependen la instalación de aires acondicionados o cómo funcionan las obras para instalar estos componentes».

Lo que más le gusta, comenta, es que no es nada «monótono». «Estamos todo el rato yendo de un lado a otro. No me veía haciendo un trabajo de oficina. Aquí he encontrado mi sitio», acaba.

Unai Emparan (19 años) Reponedor y cajero en un BM «Quería trabajar porque con 19 años ya va siendo hora»

Ampliar Unai Emparan va a comenzar Magisterio en septiembre, pero ha aprovechado este verano para trabajar en un BM. Iñigo Royo

Unai Emparan acaba de terminar Bachillerato y en septiembre empieza la carrera de Magisterio. Pero, antes de eso, ha aprovechado la época estival para tener su primera experiencia en el mercado laboral, en su caso como trabajador en un BM. «Tengo el supermercado a diez minutos de casa, porque ambos están en Hondarribia. Suelo hacer de todo: desde trabajar en caja, hasta reponer los productos», explica.

Este empleo lo consiguió a través de la bolsa de trabajo de Uvesco, un proceso en el que solo tuvo que esperar un mes y medio. «Tenía muchas ganas de trabajar porque quería ganar dinero y, encima, creo que con 19 años ya va siendo hora». Aunque al principio había pensado trabajar en hostelería –en el bar de un conocido de su familia–, finalmente esta opción no prosperó, algo que agradece. «Si tuviera que ir para atrás en el tiempo volvería a escoger el BM porque la verdad es que estoy muy cómodo. Se me hace muy ameno y me gusta bastante», admite.

Lo que más le gusta de este puesto es lo «entretenido» que resulta y las condiciones que tiene. «Antes de trabajar pensaba que iba a ser aburrido, que iba a estar en la caja viendo pasar las horas aburriéndome. Pero me he llevado una sorpresa porque estoy todo el rato con algo. Es muy entretenido. Siempre hay cosas que hacer y no se limita a un área del supermercado. Y, aparte, puedo hacer planes y cosas con los amigos porque no es turno partido, así que o trabajo de mañanas o trabajo de tardes», concluye, y añade que al no trabajar los domingos, siempre tiene tiempo «para todo».