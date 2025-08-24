Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oportunidades de trabajo

La primera experiencia laboral

Cuatro jóvenes, Ane Eguren, Irene Sánchez, Egoitz García y Unai Emparan, aprovechan la época estival para comenzar su andadura profesional, en empleos de diferentes sectores

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

El verano suele ser el momento del año donde más jóvenes dan sus primeros pasos en el mercado laboral. Algunos como Ane Eguren o Egoitz ... García lo hacen en sectores relacionados con sus estudios –como la construcción o la industria–. Pero otros, como Irene Sánchez o Unai Emparan, han escogido la opción de trabajar en sectores y actividades más estacionales, como son los puestos relacionados con los deportes acuáticos o en supermercados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  8. 8

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La primera experiencia laboral

La primera experiencia laboral