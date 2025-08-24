Eñaut Urkaregi suma el oro en madison a la plata en persecución
El larrauldarra, de 18 años, termina el Mundial de pista júnior de Apeldoorn de la mejor manera posible
San Sebastián
Domingo, 24 de agosto 2025, 19:55
Eñaut Urkaregi ha terminado el Mundial de pista júnior de Apeldoorn de la mejor manera posible, con la consecución de la medalla de oro en ... la prueba de madison -equivalente a la americana- junto a su compañero de selección Eric Igual. El larrauldarra de 18 años une este éxito a la consecución el viernes de la plata en la persecución individual.
La pareja Urkaregi-Igual aventajó en un punto a la italiana Bortolami-Colombo. También es la segunda medalla para Igual, oro en puntuación. Urkaregi, corredor del Tolosa-Danena de buen rendimiento en carretera, dará el año que viene el salto a sub-23 con la estructura del Lidl-Trek.
Por otra parte, la adunarra Izaro Etxarri, la otra guipuzcoana presente en el Mundial, se clasificó quinta en madison junto a Leyre Arena.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.