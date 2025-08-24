Eñaut Urkaregi suma el oro en madison a la plata en persecución

Eñaut Urkaregi ha terminado el Mundial de pista júnior de Apeldoorn de la mejor manera posible, con la consecución de la medalla de oro en ... la prueba de madison -equivalente a la americana- junto a su compañero de selección Eric Igual. El larrauldarra de 18 años une este éxito a la consecución el viernes de la plata en la persecución individual.

La pareja Urkaregi-Igual aventajó en un punto a la italiana Bortolami-Colombo. También es la segunda medalla para Igual, oro en puntuación. Urkaregi, corredor del Tolosa-Danena de buen rendimiento en carretera, dará el año que viene el salto a sub-23 con la estructura del Lidl-Trek.

Por otra parte, la adunarra Izaro Etxarri, la otra guipuzcoana presente en el Mundial, se clasificó quinta en madison junto a Leyre Arena.