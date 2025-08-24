Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación

A primera vista, la bahía de La Concha en San Sebastián puede parecer solo mar, arena y gaviotas, pero fuera de la mirada humana se esconden decenas de especies marinas. Ahí abajo, donde no hace tanto calor como en la superficie, bastaron apenas unos pocos metros para que florezca un ecosistema rico y diverso. «En la bahía tenemos como máximo 12 metros en la zona central. No hay mucha columna de agua», explica Jokin Guilisagasti, pescador del Aquarium.

Aunque no alcance grandes profundidades, se pueden distinguir franjas en las que habitan diferentes especies. Guilisagasti explica que se pueden clasificar en especies pelágicas y bentónicas. Las primeras son las que «pululan en la superficie», mientras que las segundas se mantienen «pegadas al fondo», tanto a la piedra como a la arena. La escasa profundidad de la bahía también sirve como «guardería» de peces que luego serán abundantes en el mar abierto.

Especies pelágicas Está siempre Está desapareciendo Apariciones ocasionales Comestible Corcón Mugil cephalus También se introduce en los ríos para alimentarse Larva De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton Sardina Sardina pilchardus Especies pelágicas Las ilustraciones no son a escala Está siempre Está desapareciendo Apariciones ocasionales Comestible Corcón Mugil cephalus También se introduce en los ríos para alimentarse Larva De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton Sardina Sardina pilchardus Especies pelágicas Las ilustraciones no son a escala Apariciones ocasionales Está siempre Está desapareciendo Comestible Corcón Mugil cephalus También se introduce en los ríos para alimentarse Larva De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton Sardina Sardina pilchardus Especies pelágicas Las ilustraciones no son a escala Está siempre Apariciones ocasionales Comestible Está desapareciendo Sardina Sardina pilchardus Corcón Mugil cephalus También se introduce en los ríos para alimentarse Larva De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton

Verdel Scomber scombrus Delfín Delphinus delphis Abichón Atherina presbyter Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie) Verdel Scomber scombrus Delfín Delphinus delphis Abichón Atherina presbyter Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie) Verdel Scomber scombrus Delfín Delphinus delphis Abichón Atherina presbyter Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie) Verdel Scomber scombrus Delfín Delphinus delphis Abichón Atherina presbyter Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie)

Factores que impulsan la desaparición de especies Es una suma de condiciones. No es posible establecer un causa-consecuencia directo Contaminación sonora Contaminación Sobrepesca Desparición de hábitat Así se oye el movimiento de un embarcadero bajo el agua Cambios en la temperatura del agua o ausencia de alimentos Toda la carga humana de la costa se traduce en desechos que paran en el mar

Guilisagasti también advierte sobre la llegada de nuevas especies a la bahía. Es posible que los animales foráneos causen la desaparición de los autóctonos. «Si viene una especie que es más voraz que las que hay aquí, o un pez más grande que come más, no daría tiempo a los demás animales a regenerarse y podría exterminarlos», explica.

La salud de la bahía

Pese a esta situación, la bahía sigue muy viva. Es cierto que la acción humana y el cambio climático tienen impacto en la biodiversidad submarina, pero su salud es «bastante buena», comenta Arantza Garmendia, directora de Biología del Aquarium. Eso sí, la experta señala un problema: hay demasiado plástico.

Asimismo, Guilisagasti resalta el gran peso que la carga humana tiene sobre las aguas costeras. A 15 o 20 millas de distancia de la tierra, explica, el agua está en mejores condiciones. «Pero en un ratio de más o menos 6 millas se va corrompiendo por la contaminación».

Bentónicos de roca Bentónicos de arena Sepia Txipirón Águila de mar Breca Sepia officinalis loligo vulgaris Myliobatis aquila Pagellus erythrinus Es bentopelágico; está acostumbrada a fondos arenosos, pero puede nadar más cerca de la superficie. En la bahía están las crías Sargo Nécora Desaparecieron de golpe, probablemente por cambios en el hábitat, factores ambientales o falta de comida El término "chipirón" se originó en el País Vasco para referirse al calamar de tamaño pequeño. Hoy se utiliza para denominar a los calamares jóvenes o de menor tamaño en toda España Diplodus sargus sargus Erla Pulpo Nécora puber Octopus vulgaris Lithognathus mormyrus Salpa Cangrejo zapatero Sarpa salpa Pachygrapsus marmoratus Liebre de mar Pargo Aplysia fasciata Pagrus pagrus Doncella Rascacio negro Momarra Coris julis Perlón Scorpaena porcus Scyliorhinus stellaris Eutrigla gurnardus Son hermafroditas. Cambian de color y de formato dependiendo del tiempo, entre otros factores Causa: desaparición de su hábitat Salmonete Vaquita suiza Felimare cantabrica Peltodoris atromaculata Platuxa Erizo Platichthys flesus Quisquilla Babosa azul Paracentrotus lividus Estrella de mar común Scorpaena porcus Felimare cantabrica Marthasterias glacialis Tomate de mar Actinia Equina

La bahía de San Sebastián, como la mayoría de los ecosistemas marinos a nivel mundial, se encuentra en un período de cambio y transición. Aun así, se mantiene latente y es hogar de un mosaico variado de vida marina que habita pegada a la arena, se esconde y asoma entre las rocas o, se deja ver ocasionalmente cuando roza la superficie.

