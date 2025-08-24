Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
Pulpos, cangrejos, sardinas… Desde el fondo hasta la superficie, la bahía de San Sebastián es hogar de un gran abanico de especies
Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03
A primera vista, la bahía de La Concha en San Sebastián puede parecer solo mar, arena y gaviotas, pero fuera de la mirada humana se esconden decenas de especies marinas. Ahí abajo, donde no hace tanto calor como en la superficie, bastaron apenas unos pocos metros para que florezca un ecosistema rico y diverso. «En la bahía tenemos como máximo 12 metros en la zona central. No hay mucha columna de agua», explica Jokin Guilisagasti, pescador del Aquarium.
Aunque no alcance grandes profundidades, se pueden distinguir franjas en las que habitan diferentes especies. Guilisagasti explica que se pueden clasificar en especies pelágicas y bentónicas. Las primeras son las que «pululan en la superficie», mientras que las segundas se mantienen «pegadas al fondo», tanto a la piedra como a la arena. La escasa profundidad de la bahía también sirve como «guardería» de peces que luego serán abundantes en el mar abierto.
Especies pelágicas
Está siempre
Está desapareciendo
Apariciones ocasionales
Comestible
Corcón
Mugil cephalus
También se introduce en los ríos para alimentarse
Larva
De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton
Sardina
Sardina pilchardus
Apariciones ocasionales
Está siempre
Está desapareciendo
Comestible
Corcón
Mugil cephalus
También se introduce en los ríos para alimentarse
Larva
De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton
Sardina
Sardina pilchardus
Factores que impulsan la desaparición de especies
Es una suma de condiciones. No es posible establecer un causa-consecuencia directo
Contaminación sonora
Contaminación
Sobrepesca
Desparición de hábitat
Así se oye el movimiento de un embarcadero bajo el agua
Cambios en la temperatura del agua o ausencia de alimentos
Toda la carga humana de la costa se traduce en desechos que paran en el mar
Guilisagasti también advierte sobre la llegada de nuevas especies a la bahía. Es posible que los animales foráneos causen la desaparición de los autóctonos. «Si viene una especie que es más voraz que las que hay aquí, o un pez más grande que come más, no daría tiempo a los demás animales a regenerarse y podría exterminarlos», explica.
La salud de la bahía
Pese a esta situación, la bahía sigue muy viva. Es cierto que la acción humana y el cambio climático tienen impacto en la biodiversidad submarina, pero su salud es «bastante buena», comenta Arantza Garmendia, directora de Biología del Aquarium. Eso sí, la experta señala un problema: hay demasiado plástico.
Asimismo, Guilisagasti resalta el gran peso que la carga humana tiene sobre las aguas costeras. A 15 o 20 millas de distancia de la tierra, explica, el agua está en mejores condiciones. «Pero en un ratio de más o menos 6 millas se va corrompiendo por la contaminación».
Bentónicos de roca
Bentónicos de arena
Sepia
Txipirón
Águila de mar
Breca
Sepia officinalis
loligo vulgaris
Myliobatis aquila
Pagellus erythrinus
Es bentopelágico; está acostumbrada a fondos arenosos, pero puede nadar más cerca de la superficie. En la bahía están las crías
Sargo
Nécora
Desaparecieron de golpe, probablemente por cambios en el hábitat, factores ambientales o falta de comida
El término "chipirón" se originó en el País Vasco para referirse al calamar de tamaño pequeño. Hoy se utiliza para denominar a los calamares jóvenes o de menor tamaño en toda España
Diplodus sargus sargus
Erla
Pulpo
Nécora puber
Octopus vulgaris
Lithognathus mormyrus
Salpa
Cangrejo zapatero
Sarpa salpa
Pachygrapsus marmoratus
Liebre de mar
Pargo
Aplysia fasciata
Pagrus pagrus
Doncella
Rascacio negro
Momarra
Coris julis
Perlón
Scorpaena porcus
Scyliorhinus stellaris
Eutrigla gurnardus
Son hermafroditas. Cambian de color y de formato dependiendo del tiempo, entre otros factores
Causa: desaparición de su hábitat
Salmonete
Vaquita suiza
Felimare cantabrica
Peltodoris atromaculata
Platuxa
Erizo
Platichthys flesus
Quisquilla
Babosa azul
Paracentrotus lividus
Estrella de mar común
Scorpaena porcus
Felimare cantabrica
Marthasterias glacialis
Tomate de mar
Actinia Equina
La bahía de San Sebastián, como la mayoría de los ecosistemas marinos a nivel mundial, se encuentra en un período de cambio y transición. Aun así, se mantiene latente y es hogar de un mosaico variado de vida marina que habita pegada a la arena, se esconde y asoma entre las rocas o, se deja ver ocasionalmente cuando roza la superficie.
