Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación

Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación

Pulpos, cangrejos, sardinas… Desde el fondo hasta la superficie, la bahía de San Sebastián es hogar de un gran abanico de especies

Paula Dalla Fontana
Malena Cortizo

Paula Dalla Fontana y Malena Cortizo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

A primera vista, la bahía de La Concha en San Sebastián puede parecer solo mar, arena y gaviotas, pero fuera de la mirada humana se esconden decenas de especies marinas. Ahí abajo, donde no hace tanto calor como en la superficie, bastaron apenas unos pocos metros para que florezca un ecosistema rico y diverso. «En la bahía tenemos como máximo 12 metros en la zona central. No hay mucha columna de agua», explica Jokin Guilisagasti, pescador del Aquarium.

Aunque no alcance grandes profundidades, se pueden distinguir franjas en las que habitan diferentes especies. Guilisagasti explica que se pueden clasificar en especies pelágicas y bentónicas. Las primeras son las que «pululan en la superficie», mientras que las segundas se mantienen «pegadas al fondo», tanto a la piedra como a la arena. La escasa profundidad de la bahía también sirve como «guardería» de peces que luego serán abundantes en el mar abierto.

Especies pelágicas

Está siempre

Está desapareciendo

Apariciones ocasionales

Comestible

Corcón

Mugil cephalus

También se introduce en los ríos para alimentarse

Larva

De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton

Sardina

Sardina pilchardus

Apariciones ocasionales

Está siempre

Está desapareciendo

Comestible

Corcón

Mugil cephalus

También se introduce en los ríos para alimentarse

Larva

De pez, crustáceo, plácton y fitoplácton

Sardina

Sardina pilchardus

Verdel

Scomber scombrus

 

Delfín

Delphinus delphis

Abichón

Atherina presbyter

Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie)

Verdel

Scomber scombrus

 

Delfín

Delphinus delphis

Abichón

Atherina presbyter

Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie)

Verdel

Scomber scombrus

 

Delfín

Delphinus delphis

Abichón

Atherina presbyter

Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie)

Verdel

Scomber scombrus

 

Delfín

Delphinus delphis

Abichón

Atherina presbyter

Sobre todo aparece a finales de verano. Es semipelágico (se mueve entre el fondo y la superficie)

73 % de almacenamiento usado … Si te quedas sin espacio, no podrás guardar archivos en Drive ni usar Gmail.

Factores que impulsan la desaparición de especies

Es una suma de condiciones. No es posible establecer un causa-consecuencia directo

Contaminación sonora

Contaminación

Sobrepesca

Desparición de hábitat

Así se oye el movimiento de un embarcadero bajo el agua

Cambios en la temperatura del agua o ausencia de alimentos

Toda la carga humana de la costa se traduce en desechos que paran en el mar

Factores que impulsan la desaparición de especies

Es una suma de condiciones. No es posible establecer un causa-consecuencia directo

Contaminación

Toda la carga humana de la costa se traduce en desechos que paran en el mar

Contaminación sonora

Así se oye el movimiento de un embarcadero bajo el agua

Desparición de hábitat

Cambios en la temperatura del agua o ausencia de alimentos

Sobrepesca

Guilisagasti también advierte sobre la llegada de nuevas especies a la bahía. Es posible que los animales foráneos causen la desaparición de los autóctonos. «Si viene una especie que es más voraz que las que hay aquí, o un pez más grande que come más, no daría tiempo a los demás animales a regenerarse y podría exterminarlos», explica.

La salud de la bahía

Pese a esta situación, la bahía sigue muy viva. Es cierto que la acción humana y el cambio climático tienen impacto en la biodiversidad submarina, pero su salud es «bastante buena», comenta Arantza Garmendia, directora de Biología del Aquarium. Eso sí, la experta señala un problema: hay demasiado plástico.

Asimismo, Guilisagasti resalta el gran peso que la carga humana tiene sobre las aguas costeras. A 15 o 20 millas de distancia de la tierra, explica, el agua está en mejores condiciones. «Pero en un ratio de más o menos 6 millas se va corrompiendo por la contaminación».

Bentónicos de roca

Bentónicos de arena

Sepia

Txipirón

Águila de mar

Breca

Sepia officinalis

loligo vulgaris

Myliobatis aquila

Pagellus erythrinus

Es bentopelágico; está acostumbrada a fondos arenosos, pero puede nadar más cerca de la superficie. En la bahía están las crías

Sargo

Nécora

Desaparecieron de golpe, probablemente por cambios en el hábitat, factores ambientales o falta de comida

 

El término "chipirón" se originó en el País Vasco para referirse al calamar de tamaño pequeño. Hoy se utiliza para denominar a los calamares jóvenes o de menor tamaño en toda España

Diplodus sargus sargus

Erla

Pulpo

Nécora puber

Octopus vulgaris

Lithognathus mormyrus

Salpa

Cangrejo zapatero

Sarpa salpa

Pachygrapsus marmoratus

Liebre de mar

Pargo

Aplysia fasciata

Pagrus pagrus

Doncella

 

Rascacio negro

 

Momarra

Coris julis

Perlón

Scorpaena porcus

Scyliorhinus stellaris

Eutrigla gurnardus

Son hermafroditas. Cambian de color y de formato dependiendo del tiempo, entre otros factores

Causa: desaparición de su hábitat

Salmonete

Vaquita suiza

Felimare cantabrica

Peltodoris atromaculata

Platuxa

Erizo

Platichthys flesus

Quisquilla

Babosa azul

Paracentrotus lividus

Estrella de mar común

Scorpaena porcus

Felimare cantabrica

Marthasterias glacialis

Tomate de mar

Actinia Equina

La bahía de San Sebastián, como la mayoría de los ecosistemas marinos a nivel mundial, se encuentra en un período de cambio y transición. Aun así, se mantiene latente y es hogar de un mosaico variado de vida marina que habita pegada a la arena, se esconde y asoma entre las rocas o, se deja ver ocasionalmente cuando roza la superficie.

