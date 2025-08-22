Las diez noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DV

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:18

-Mundo: La ONU confirma la situación de hambruna en Ciudad de Gaza a las puertas de la invasión de Israel

-Gipuzkoa: «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»

-Real Sociedad: «Es Pacheco el que decide si se queda o sale para tener más minutos»

-Ciclismo: Eñaut Urkaregi, sucampeón del mundo

-San Sebastián: Mohamet Ndiaye Bien: «Prefiero vender mucho y ganar poco; hacer clientes, cambiar rápido el género»

-Economía: El tráfico portuario de coches en Pasaia sigue sin recuperarse mientras el general crece un ligero 1,3%

-Mundo: Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

-Gipuzkoa: 9 kilómetros de retenciones en la frontera de Biriatou dirección Baiona

-Sanse: «No nos cambia mucho jugar fuera de casa»

- San Sebastián: Detenidos dos jóvenes por robar a una persona de avanzada edad con la técnica del 'mataleón' en Donostia

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

