Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:18
-Mundo: La ONU confirma la situación de hambruna en Ciudad de Gaza a las puertas de la invasión de Israel
-Gipuzkoa: «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
-Real Sociedad: «Es Pacheco el que decide si se queda o sale para tener más minutos»
-Ciclismo: Eñaut Urkaregi, sucampeón del mundo
-San Sebastián: Mohamet Ndiaye Bien: «Prefiero vender mucho y ganar poco; hacer clientes, cambiar rápido el género»
-Economía: El tráfico portuario de coches en Pasaia sigue sin recuperarse mientras el general crece un ligero 1,3%
-Mundo: Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro
-Gipuzkoa: 9 kilómetros de retenciones en la frontera de Biriatou dirección Baiona
-Sanse: «No nos cambia mucho jugar fuera de casa»
- San Sebastián: Detenidos dos jóvenes por robar a una persona de avanzada edad con la técnica del 'mataleón' en Donostia
