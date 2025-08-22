Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mohamet acaba de abrir su tienda vintage en Egia. GORKA ESTRADA

Mohamet Ndiaye Bien: «Prefiero vender mucho y ganar poco; hacer clientes, cambiar rápido el género»

Bien dijo Mandela 'Never give up'. Moha y su tienda vintage. En Egia

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:48

Dónde se puede encontrar en esta ciudad una camiseta oficial de árbitro de la Liga estadounidense de Soccer del año 2017? ¿Y una de Beckham ... del Manchester United? ¿Y del Black Panthers? ¿Algo muy vintage de La Real? ¿Camisas con dibujos africanos? ¿Hawaianas? ¿Vestidos del siglo pasado colgados de perchas que fueron de tiendas como Zergaitik o Cállate la boca? ¿Acaso en la Milla de Oro, entre Fuenterrabia, Getaria y San Marcial? No, en la tienda del hijo de Mane Coumba, del esposo de Beatriz, del padre de Mohamet Jr. En Egia. Frente a La Farándula. Frente a Le Bukowski.

