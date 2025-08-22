Detenidos dos jóvenes por robar a una persona de avanzada edad con la técnica del 'mataleón' en Egia La Ertzaintza recupera el dinero y el móvil de la víctima, que fue atacado a las 12 de la pasada noche junto al portal de su vivienda en Donostia y tuvo que ser asistido en un centro sanitario con lesiones en el cuello

Viernes, 22 de agosto 2025

Dos jóvenes de 19 y 21 años han sido detenidos por la Ertzaintza por un presunto delito de robo con violencia a un hombre de avanzada edad a las 12 de esta pasada noche en el barrio donostiarra de Egia. La víctima tuvo que ser atendida en un centro sanitario por lesiones en el cuello tras ser atacada junto al portal de su vivienda e inmovilizada con la técnica del 'mataleón' con el fin de sustraerle sus pertenencias.

Uno de los dos varones atacantes ha agarrado del cuello a la víctima para inmovilizarle en el suelo con un 'mataleón' mientras el otro le robaba el móvil, la cartera, el dinero y la llave del coche, entre otras pertenencias. Tras perpretar el robo, le han liberado y han emprendido su huida corriendo.

Poco después de recibir el aviso en el Centro de Mando y Control de la Ertzaintza, una patrulla no uniformada, que se encontraba en la calle Virgen del Carmen de Egia, ha observado a dos personas escondidas tras una columna y ha procedido a su identificación, a comprobar el motivo de su presencia en el lugar y a realizarles un registro preventivo. Los sospechosos tenían en su poder un teléfono móvil, dos tarjetas bancarias a nombre de la víctima del robo y la cantidad de dinero que había en la cartera sustraída. La Ertzaintza también ha localizado en las inmediaciones, entre unos arbustos, la cartera, las llaves del coche y otras pertenencias de la víctima, que ha sido tenido que ser asistido en un centro sanitario debido a las lesiones que presentaba en el cuello.

La policía autonómica ha detenido a los dos presuntos autores del robo violento, que han sido trasladados a dependencias policiales hasta que sean puestos a disposición del Juzgado de Guardia en la capital donostiarra.