Jon Ansotegi sonríe durante su comparecencia de este viernes en Zubieta RS
Sanse

«No nos cambia mucho jugar fuera de casa»

El entrenador del filial puede recuperar a Osazuwa, Balda y Merchal pero Rupérez está descartado para jugar en La Rosaleda

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:30

El Sanse viajará a un campo de enjundia, salero e historia como es La Rosaleda donde el domingo (21.30 horas) se mida al Málaga. Las sensaciones no pueden ser mejores para los potrillos después de lograr el triunfo en su estreno ante el Zaragoza. Jon Ansotegi ha confirmado que puede tener buenas noticias ya que Osazuwa, Marchal y Balda «han entrenado durante toda la semana sin problema. Aún no sé si van a entrar en la lista porque dependerá de ellos, creo que no hay dolor en sus lesiones pero afecta que tengan el suficiente ritmo de competición porque han estado varias semanas fuera». Quien no llega es Iñaki Rupérez, ya que no ha asomado en toda la semana al verde de Zubieta. Dice Ansotegi que «no me cambia nada tener que jugar fuera, tenemos las ideas claras, tener el balón lo máximo posible y algo cambias porque el rival es distinto, pero en líneas generales no hay porque cambiar muchas cosas».

«Quiero que estemos cerca de nuestro máximo nivel, tener ideas claras, saber dónde tenemos que apretar y que no vale con defender 90 minutos»

El de Berriatua quiere «estar cerca de nuestro máximo nivel, tener ideas claras, saber dónde tenemos que apretar y que no vale con defender 90 minutos. Nada diferente a lo que intentan hacer otros». El ambiente en la capital malacitana será como en un partido de Primera y 'Anso' declara que «una de las coas que quería era mantener las cosas buenas de años anteriores. Y una es esa, como compitió el equipo en Mérida o en Tarragona el año pasado».

Sobre el rival, Ansotegi ha confirmado que tuvo la oportunidad de verle ante el Eibar la semana pasada «es un buen equipo, con potencial, y que cuenta con extremos peligrosos y con un gran delantero arriba como Julen Lobete. Tienen armas para hacernos daño y tenemos que dar nuestra mejor versión para contrarrestar esas armas»

