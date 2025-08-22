«Sin Zubimendi seguro que destacará otro pivote»

Ángel López San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

«Diez carreras más y listo». Asier Illarramendi, protagonista del último episodio de Goazen Reala! de DV, se machaca a diario en el campo de San Miguel, de su pueblo, Mutriku, con la esperanza de poder emprender otra aventura futbolística a sus 35 años tras su etapa en el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS). Se ejercita junto a su amigo Aitor Aldalur, exjugador del Sanse, y a las órdenes de Ibai Txurruka, preparador físico y fisio mutrikuarra que vivió durante dos años en Arabia Saudí, donde ejerció de coach personal del exbarcelonista Franck Kessié. Mientras le llegan propuestas, el pivote suda bajo la lluvia durante hora y media en el césped artificial mutrikuarra y alberga esperanzas de que la Real, de la mano de sucesores en el puesto como Gorrotxa, Turrientes o Urko, reverdezca este curso los laureles de su historia reciente.

Illarra no llegó a un acuerdo con el Dallas para continuar en el soccer yankee, por lo que ahora aguarda una llamada para seguir desarrollando su profesión, aunque fuera de los focos del fútbol del entorno: «Me mantengo en forma, vengo cuatro veces a la semana al campo y hago dos días de gimnasio, trato de hacer mi pretemporada para estar en forma cuando encuentre equipo», relata el excapitán de la Real a DV tras revisar los datos arrojados por su pulsómetro.

Sangalli, entre sus compañeros

«No es lo mismo entrenar solo o con algún compañero que con un equipo, pero se hace lo que se puede», añade, empapado entre el sudor y el agua de lluvia. El líquido elemento le ayuda estos días para combatir el intenso calor y para que el balón ruede mejor.

Tiene que madrugar: empieza sus ejercicios sobre el campo a las ocho de la mañana porque a las 9.30 horas tienen entrenamiento los juveniles de Mutriku, que normalizan que antes que ellos patee el cuero un campeón de Copa con la Real y de Champions con el Madrid, un futbolista con 253 partidos oficiales, 11 goles y 17 asistencias en el equipo txuri-urdin. «Tengo algunos amigos con los que puedo entrenar, ayer estuvo Luca Sangalli, que también está sin equipo; hay que hacer algo porque si paramos, cuesta arrancar», sostiene.

Ampliar Illarramendi golpea el cuero en Mutriku Morquecho

Illarra, como sucedió en 2013 cuando se fue al Madrid, declinó la posibilidad de jugar Champions con la Real en la 2023/24 en un rol de suplente de Zubimendi. Se decantó por tratar de vivir el sueño americano.

«Estoy en activo», recuerda, tras sus 42 partidos con el Dallas. «Tengo ganas e ilusión de seguir jugando a fútbol. Tengo 35 años, pero estoy en forma». Está a la espera de que «salga algo que me guste y que pueda disfrutar, como disfruté de Dallas y de Estados Unidos». A estas alturas de su carrera y después de haber cumplido muchos de sus sueños infantiles, tiene claro que su prioridad no es volver a rendir en las mejores competiciones: «Espero otra aventura».

Australia, Canadá, Islandia...

Australia, Canadá, Islandia, Grecia, Chipre...clubs de países muy diversos están llamando a su puerta y es esto lo que le estimula. No quiere nada cercano, sino «otra aventura fuera». «Me sigue apeteciendo conocer nuevas culturas; disfrutamos mucho en Dallas y estoy con ganas de que salga algo parecido», sostiene. El espíritu con el que quiere afrontar el que puede ser su último episodio como jugador profesional lo tiene muy claro: «Ya no exijo tanto a nivel futbolístico, pero queremos que nos aporte experiencias a nivel humano».

Illarra tiene casi descartado retornar a Estados Unidos. El no tener la llamada 'Green Card' le complica mucho las cosas. Cuando firmó por el FC Dallas, lo hizo primero para seis meses y luego por un año más, pero sin saber si luego iba a poder continuar: «Yo ocupo plaza de extranjero y así es más jodido porque esas plazas están reservadas a jóvenes con potencial», de los que luego sacan un partido económico con su venta. El deporte en Estados Unidos es 'business' y el fútbol, un 'show' al que los aficionados van a divertirse más que por un vínculo emocional, como por estos pagos. «El fútbol es puro negocio allí», ratifica el pivote mutrikuarra.

Por experiencia, por amor a los colores y por conocimiento del medio y de los jugadores, la de Illarra es una voz más que autorizada para juzgar cuáles son las posibilidades de esta Real de cara al nuevo curso y las los herederos del puesto de '4' que dejaron huérfano el propio Asier y Martin Zubimendi: «Son los primeros que sufrieron el año pasado, vienen de unos años increíbles, clasificándose para Europa y la exigencia cada año es mayor», recuerda Illarra, que no puede ocultar un sentimiento de esperanza con respecto a esta temporada: «He estado con alguno este año y les veo con ilusión para meterse en Europa», indica.

El centrocampista quedó conforme con el debut en Valencia, sobre todo por el dominio que vio en la primera parte. «Veo potencial, lo han demostrado estos años y seguro que hacen una buena temporada». Intuye además que puede ser un aliciente la necesidad de resarcirse de la pasada campaña liguera. «Vienen de un año complicado, de ciertas dudas, pero con Sergio y el nuevo staff están con ganas de revertirlo y seguro que lo hacen bien», afirma Illarra.

Confianza en los sucesores

Illarra confía plenamente en la aptitud de los futbolistas que deben cubrir el enorme hueco que deja Martin Zubimendi, que fue quien tomó el relevo del propio mutrikuarra en la posición de pivote único: «Es una baja importantísima para la Real, quien ha marcado el ritmo del equipo durante los últimos años en el mediocampo; él lo controlaba todo», recuerda el de Mutriku.

Ampliar Illarramendi alza el título de Copa de 2021 EFE

No obstante, está tranquilo porque el de tener que sustituir a grandes jugadores que se marchan es un proceso habitual y natural en la historia reciente del club: «A la Real siempre le ha pasado, se le van jugadores importantes y luego siempre sale alguno que responde».

Gorrotxa, Turrientes, González de Zárate… «Hay muchos jugadores ahí que pueden rendir bien y seguro que vemos a alguno destacar», dice Illarra, que seguro que analizará con detalle el proceder de sus sucesores en el puesto: «Siempre le toca a alguno dar un paso adelante. Urko estuvo un año y medio en la plantilla y rindió muy bien este medio año en el Espanyol y Gorrotxa, igual en el Mirandés». A su juicio, no debe existir un juicio sumarísimo en cada partido para estos jugadores: «No se les debe exigir mucho, porque van a dar lo que se espera de ellos; compararles con Martin es echarles mucha presión encima, pero seguro que lo hacen muy bien», considera.

Temas

Asier Illarramendi

