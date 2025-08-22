Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Troleó a Ansotegi con su posible vuelta al Sanse 15 años después

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:05

En varios círculos de la Real se habló de la conveniencia de que el Sanse se reforzara con veteranos de guerra txuri-urdin como Zaldua ... o el propio Illarramendi para esta temporada en Segunda. E incluso se habló de ello en el programa 'Goazen Reala!' de DV: «Algún que otro amigo me mandó el vídeo y se lo mandé a Ansotegi, con el que me llevo muy bien. De broma, de broma. Llevamos muchos años juntos y hemos tenido buena conexión, le mandé de coña», dice Asier entre risas. Sería impactante verle de nuevo en el filial 15 años después. No es posible.

