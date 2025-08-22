Troleó a Ansotegi con su posible vuelta al Sanse 15 años después

Ángel López San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

En varios círculos de la Real se habló de la conveniencia de que el Sanse se reforzara con veteranos de guerra txuri-urdin como Zaldua ... o el propio Illarramendi para esta temporada en Segunda. E incluso se habló de ello en el programa 'Goazen Reala!' de DV: «Algún que otro amigo me mandó el vídeo y se lo mandé a Ansotegi, con el que me llevo muy bien. De broma, de broma. Llevamos muchos años juntos y hemos tenido buena conexión, le mandé de coña», dice Asier entre risas. Sería impactante verle de nuevo en el filial 15 años después. No es posible.

Illarra tiene fe en el equipo en general y en varios futbolistas en particular: «Hay muchos jugadores que la pueden romper, pero creo que va a ser Óskarsson». El mutrikuarra refuerza así su afirmación: «El año pasado le vi cosas muy buenas, pero no es fácil llegar a un club nuevo, con una cultura nueva, otro idioma y la presión de lo que costó, además de su lesión». A su juicio, el islandés «tiene buenos movimientos y mucho gol; si tiene continuidad y no tiene lesiones, puede brillar, porque tiene a jugadores de gran calidad por detrás».

