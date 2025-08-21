Illarramendi pone el ojo en Orri Óskarsson: «La podría romper en la Real Sociedad»

La operación salida de algunos jugadores sigue centrando la atención en la Real Sociedad. Especialmente la de Sadiq, atacante que no cuenta para Sergio y al que se busca destino para liberar espacio en la plantilla. De ello hablan Maite Jiménez, Ángel López y Beñat Barreto, periodistas de El Diario Vasco, en el nuevo episodio de Goazen Reala!

Al respecto Ángel López tiene claro que el problema no es el propio Sadiq, sino haberlo traído al conjunto txuri-urdin. «A la Real lo que más le conviene es que se vaya al Girona. Y entiendo que haya gente que esté enfadada con el jugador porque esté bloqueando esta situación. Pero los contratos están para cumplirlos y él tiene la sartén por el mango», afirma.

Eso sí, Goazen Reala! también entrevista a Asier Illarramendi, exjugador de la Real Sociedad que recientemente buscó nueva experiencia en Estados Unidos. Al respecto, el guipuzcoano aprovecha para analizar la plantilla actual de la Real: «Hay varios jugadores que la poderían romper pero destacaría a Óskarsson».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.