Pacheco jugará cedido en el Alavés

Quedan once días de mercado y todavía se esperan muchos más movimientos. Si la operación salida en la Real estaba estancada, se espera una última ... semana de infarto. Jon Pacheco jugará cedido una temporada en el Deportivo Alavés después de que el central navarro haya aceptado la propuesta del conjunto babazorro, que le ofrece los minutos que no iba a tener en la Real tras la llegada de Caleta-Car. Las conversaciones están muy avanzadas y el central está a un paso de estampar su firma en un contrato que le convertirá en futbolista del Alavés para esta temporada.

La operación se ha cocinado en los últimos días después de que haya sido el propio Sergio quien le haya comunicado a Pacheco que iba a tener complicado tener minutos en la temporada que acaba de arrancar después de que este curso solo esté la Liga como principal atractivo, más allá de que a partir de enero se ponga en marcha otra competición tan ilusionante como la Copa. El zurdo se entrenó ayer con absoluta normalidad en Zubieta a las órdenes de Sergio, aunque habrá que estar pendiente de la sesión de esta mañana. El entrenamiento es a las 11.00 horas en Zubieta con los quince primeros minutos abiertos para los medios de comunicación.

La llegada de Caleta-Car ha cambiado los planes de Pacheco, que ha aceptado una de las varias ofertas que le han llegado en los últimos días. El baztandarra, a sus 24 años, entiende que lo mejor es salir a préstamo a un proyecto cerca de casa como el del Alavés para continuar su carrera deportiva, algo estancada porque entre una cosa y otra no ha podido demostrar todo lo que prometía.

El Alavés se ha lanzado con todo a por Pacheco, toda vez que su defensa está casi en cuadro. En el debut liguero ante el Levante, por ejemplo, la pareja de centrales fue Tenaglia y Garcés. El primero es un lateral derecho que ha tenido que jugar como central izquierdo mientras que el segundo también ha solido jugar alguna vez en el costado. De hecho, Tenaglia marcó el gol de la victoria en el minuto 92 de partido ante el Levante lanzándose en plancha para alcanzar un centro de Blanco. Ahora mismo es capital para Coudet, pero con la irrupción de Pacheco apunta a volver al lateral.

Por otro lado, Diarra, otro de los zagueros, parece no contar demasiado para el entrenador mientras que Parada, que también puede jugar de manera ocasional como central aunque es lateral, tampoco es una opción fiable para el eje de la zaga. Así las cosas, Coudet y la dirección deportiva alavesa han visto una magnífica oportunidad de mercado para convencer a un Pacheco que esta temporada sí que ha decidido hacer las maletas en busca de una nueva aventura. El año pasado con la llegada de Aguerd también interesó a varios equipos, pero tras otra campaña en la que no ha tenido demasiadas oportunidades y con la incorporación de Caleta-Car ha entendido que lo mejor es salir cedido.

En la Real, pese a ello, siguen entendiendo que Pacheco es un gran proyecto para el central zurdo, toda vez que en diciembre firmó una renovación hasta el 30 de junio de 2030. Sin embargo, el hecho de que solo se vaya a jugar un partido por semana hace que no haya minutos de calidad para todos. En cuanto Pacheco termine de cerrar los últimos detalles de su pase al Alavés el baztandarra se reencontrará con dos viejos amigos con los que coincidió en el vestuario de la Real. Guridi y Guevara siguen siendo importantes en el vestuario babazorro, por mucho que el gasteiztarra haya perdido algo de protagonismo con la explosión de Blanco. El azpeitiarra, por su parte, es clave para Coudet en la zona de la media punta, por lo que recibirán a Pacheco con los brazos abiertos. El central, precisamente, ya sabe lo que es marcar gol en Mendizorrotza con la camiseta de la Real. Un gran cabezazo suyo en la temporada 23/24 hizo que los txuri-urdin se llevaran los tres puntos de Gasteiz (0-1).

El Mallorca era otra opción

El Deportivo Alavés no es el único equipo que había puesto sus ojos en Pacheco. El Mallorca que entrena Jagoba Arrasate también le tenía en su radar mientras que un tercer equipo de la Liga también había sondeado su situación. Los bermellones, en todo caso, estaban dispuestos a incorporar otro central para reforzar su zaga, toda vez que Arrasate apunta a pasar a jugar con línea de tres en los próximos partidos. En la isla habían levantado el teléfono para ponerse en contacto con Pacheco, que ha preferido lanzarse a por la opción del Alavés dada la cercanía con su casa.

El fútbol babazorro y el del Mallorca tienen ciertas similitudes, pero en Vitoria tendrá mucha más facilidad para tener minutos toda vez que Arrasate dispone de Raíllo y Valjent, dos puntales del equipo, a los que hay que sumar a Kumbulla, otro zaguero poderoso llegado en las últimas horas libre desde la Fiorentina. Tras reflexionar sobre ello, cogerá la autopista rumbo a Gasteiz.

Así las cosas, Sergio tendrá a su disposición a Zubeldia y Jon Martín, que en principio apuntaban a titulares, mientras que de momento en Mestalla apostó por Caleta-Car como pareja del azkoitiarra. Aritz también está como alternativa, pero el irundarra se ha quedado sin perfiles zurdos en los centrales tras la salida de Pacheco. Luken Beitia, renovado hace meses hasta 2029, también está muy bien valorado en el club y por los técnicos puesto que el propio Sergio ha reconocido que le gusta mucho. De momento, jugará en el filial en Segunda.