Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacheco, durante un entrenamiento de esta pretemporada. Arizmendi
Real Sociedad

Pacheco jugará cedido en el Alavés

El central acepta la oferta del conjunto babazorro al entender que con la llegada de Caleta-Car no iba a tener los minutos deseados en la Real

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:05

Quedan once días de mercado y todavía se esperan muchos más movimientos. Si la operación salida en la Real estaba estancada, se espera una última ... semana de infarto. Jon Pacheco jugará cedido una temporada en el Deportivo Alavés después de que el central navarro haya aceptado la propuesta del conjunto babazorro, que le ofrece los minutos que no iba a tener en la Real tras la llegada de Caleta-Car. Las conversaciones están muy avanzadas y el central está a un paso de estampar su firma en un contrato que le convertirá en futbolista del Alavés para esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad
  10. 10

    Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pacheco jugará cedido en el Alavés

Pacheco jugará cedido en el Alavés