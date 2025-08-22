Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacheco, durante el amistoso ante el Pau RS
Real Sociedad

Cuatro temporadas sin responder a las expectativas que había generado

Pacheco debutó en junio de 2020 y de momento no ha podido demostrar el gran proyecto de central que apuntaba ser

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:05

Jon Pacheco, a sus 24 años cumplidos en enero, ha tenido que emigrar al Deportivo Alavés para tratar de demostrar fuera el gran central que ... apuntaba a ser desde que todos los técnicos de Zubieta tuvieran su nombre apuntado en rojo, tanto en categorías inferiores como cuando despuntaba en el Sanse. Hace no mucho Aperribay reconoció en rueda de prensa que si un futbolista de Zubieta no podía demostrar en casa que son jugadores válidos para la Real el club estaba fracasando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad
  10. 10

    Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro temporadas sin responder a las expectativas que había generado

Cuatro temporadas sin responder a las expectativas que había generado