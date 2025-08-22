Gorrotxategi por fin asoma en Zubieta y Sergio no tiene bajas

Situación idílica para Sergio Francisco dos días antes del encuentro ante el Espanyol que representará el estreno en casa para la Real Sociedad. El ... nuevo entrenador irundarra tiene a todos los integrantes de la plantilla a su disposición, incluido un Jon Gorrotxategi que asoma por primera vez en dos semanas, desde que sufrió una inoportuna lesión en el tobillo. También participan Jon Pacheco, cuyo destino está en el Alavés como cedido, y los otros cinco transferibles, que también están negociando su futuro con otros equipos.

Parece un poco pronto para que Gorrotxategi pueda ser de la partida ante el Espanyol, por lo menos desde el inicio, aunque es una muy buena señal que comience a participar en el entrenamiento colectivo. Él es el primero que está deseando aportar al nuevo proyecto, pero también la afición está deseando verle en el césped. El eibarrés no pudo participar en el debut ante el Valencia en el ensayo general de una semana antes contra el Bournemouth. Turrientes, que será centenario contra los pericos, y Urko rayaron a gran altura en la posición de '4' en Mestalla.

Ampliar Jon Pacheco, en el entrenamiento de este viernes, flanqueado por Troaré

Por su parte, Jon Pacheco sigue ejercitándose a las órdenes de Sergio porque todavía no están resueltos todos los flecos relacionados con su marcha como cedido al Alavés, aunque se espera que se haga oficial en las próximas horas. Quizá todavía no se ha materalizado porque los gasteiztarras visitan hoy mismo al Betis. Becker, Sadiq, Javi López, Traoré y Odriozola también se siguen entrenando con normalidad pese a que todos menos el maliense están sin dorsal y los cinco, declarados transferibles, buscan acomodo en otro equipo, conscientes de que no entran en los planes de Sergio.

El entrenador, junto a su segundo Iosu Rivas, ha sido el primero en llegar al campo 'z2' de Zubieta en la soleada mañana de viernes. Para cuando los jugadores, acompañados del preparador físico Casamichana, han llegado al terreno de juego, ya estaba todo el staff esperando. El único jugador del Sanse presente es Aitor Fraga, que se ejercita junto a Remiro y Marrero con el preparador de porteros Jon Alemán.