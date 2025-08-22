Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorroxtategi sube al 'z2' en la práctica de este viernes en Zubieta Morquecho

Gorrotxategi por fin asoma en Zubieta y Sergio no tiene bajas

El eibarrés participa en la sesión de viernes en el 'z2', en la que también participan Pacheco, que será jugador del Alavés, y los cinco transferibles

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:34

Situación idílica para Sergio Francisco dos días antes del encuentro ante el Espanyol que representará el estreno en casa para la Real Sociedad. El ... nuevo entrenador irundarra tiene a todos los integrantes de la plantilla a su disposición, incluido un Jon Gorrotxategi que asoma por primera vez en dos semanas, desde que sufrió una inoportuna lesión en el tobillo. También participan Jon Pacheco, cuyo destino está en el Alavés como cedido, y los otros cinco transferibles, que también están negociando su futuro con otros equipos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  3. 3

    Fallece un montañero de Irun tras precipitarse en el Pirineo francés
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  7. 7

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  8. 8

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  10. 10 Refugiados bajo los paraguas dentro de un autobús en Gipuzkoa: «Se lo han tomado con humor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gorrotxategi por fin asoma en Zubieta y Sergio no tiene bajas

Gorrotxategi por fin asoma en Zubieta y Sergio no tiene bajas