Turrientes pasa de cero a cien con el primer equipo

Le ha llegado la hora de pisar el acelerador. Beñat Turrientes debe meter la quinta o la sexta marcha para asentarse definitivamente en el equipo ... titular. El talento lo tiene desde que entró de txiki en la Real, pero por hache o por be, cuatro años después de su debut en el primer equipo, sigue siendo objeto de duda para algunos realzales y todavía no parte con la vitola de titular indiscutible.

El beasaindarra ha pasado ahora de cero a cien. Tras haber vivido desde el banquillo el final de la era Imanol –desde enero estuvo disponible en todos los partidos y solo tuvo minutos en nueve, el 45%–, la llegada de Sergio le ha revitalizado. El irundarra confía en sus prestaciones y el domingo frente al Espanyol disputará su partido número cien con el primer equipo de la Real a sus 23 años. Cifra considerable teniendo en cuenta todas las circunstancias desde que debutara el 26 de septiembre de hace cuatro años frente al Elche. En los 99 encuentros disputados –65 de Liga, 11 de Copa, 17 de Europa League y 6 de Champions– acumula tan solo un gol y dos asistencias y ha sido once veces amonestado, nunca expulsado.

Partidos de Turrientes Beñat Turrientes Imaz, nacido en Beasain, Gipuzkoa, el 31 de enero de 2002 (23 años) 99 partidos con el primer equipo de la Real 42 partidos de titular 14 partidos completos jugados 1 gol contra el Zamora en Copa Partidos de Turrientes Beñat Turrientes Imaz, nacido en Beasain, Gipuzkoa, el 31 de enero de 2002 (23 años) 99 partidos con el primer equipo de la Real 42 partidos de titular 14 partidos completos jugados 1 gol contra el Zamora en Copa Partidos de Turrientes Beñat Turrientes Imaz, nacido en Beasain, Gipuzkoa, el 31 de enero de 2002 (23 años) 99 partidos con el primer equipo de la Real 42 partidos de titular 14 partidos completos jugados 1 gol contra el Zamora en Copa

Anoeta Debut del centrocampista 26 de septiembre de 2021 Tiempo de juego: 84 minutos Real Sociedad 1 - 0 Elche Debut del centrocampista 26 de septiembre de 2021 Tiempo de juego: 84 minutos Anoeta Real Sociedad 1 - 0 Elche Debut del centrocampista 26 de septiembre de 2021 Tiempo de juego: 84 minutos Anoeta Real Sociedad 1 - 0 Elche

Turrientes ha tenido que lidiar con la 'mili' a la que se enfrentaban todos los canteranos que subían con Imanol, que no siempre le ha podido dar las oportunidades que se había ganado en el campo. Además, el centrocampista beasaindarra se ha tenido que hacer hueco entre uno de los mejores centro del campo que la Real ha tenido nunca. Zubimendi, Silva, Merino y Brais han sido prácticamente insustituibles y casi siempre se han mantenido sanos, aglutinando casi todo el tiempo de juego. Tanto que en enero de 2022 tuvo que bajar al Sanse en busca de minutos y ayudar así al filial a lograr una permanencia en Segunda que no llegaría.

Evolución en su juego

Beñat Turrientes llegó al primer equipo como un pivote fino, capaz de comandar la salida de balón del equipo, pero ha ido mutando en otro tipo de futbolista, más preparado para jugar en una altura superior. El beasaindarra ha desarrollado una conducción capaz de perforar las líneas de presión rivales y su capacidad para girar y desbordar por dentro le hacen muy útil en campo rival. Sin embargo, con Sergio ha arrancado de pivote –la vuelta de Gorrotxategi le podría devolver a la posición de interior– y con muy buena nota, por lo que lo normal sería volver a verle en el once titular como brújula realista el domingo.

Las salidas de Zubimendi y Merino y la dificultad para encontrar un sustituto le sitúan más cerca que nunca de ser considerado titular desde el inicio de temporada. Su mejor rendimiento lo ofreció en el tramo final de la temporada 23/24. Fue esencial para lograr el último billete europeo, jugando nueve de las últimas doce jornadas como titular. Su exhibición en los minutos que jugó ante el Girona en la despedida de Imanol la pasada temporada dejaron al aficionado preguntándose dónde había estado Turrientes en todos los meses anteriores.

Uno de los más precoces

El fútbol ha cambiado y los jugadores cada vez llegan antes y mejor preparados a la élite. En la Real siempre se ha priorizado lo segundo, aunque siempre hay excepciones con los jugadores realmente buenos. Beñat Turrientes es uno de los canteranos que más rápido alcanza los 100 partidos con el primer equipo entre los debutantes desde el regreso a Primera. El beasaindarra logrará ese hito el domingo con tan solo 23 años, 6 meses y 22 días. A la altura de los mejores.

El más precoz de este grupo es, quién si no, Mikel Oyarzabal. El capitán de la Real se puso a cien con solo 20 años, 10 meses y 15 días. Algo más tardó Barrenetxea, el debutante más joven en la historia del club, que llegó a la centena con 21 años, 1 mes y 17 días. Iñigo Martínez consiguió el hito con 22 años, 9 meses y 10 días, un mes antes que Igor Zubeldia, que lo hizo con 22 años, 10 meses y 16 días. Solo hay un debutante más de los últimos 15 años en llegar al centenario: Martin Zubimendi, con 23 años, 6 meses y 13 días, solo nueve días más joven que Turrientes.

Algo más les costó llegar a Le Normand (24 años, 11 meses y 7 días); Aritz (25 años y 25 días); Gorosabel (25 días, 7 meses y 3 días); Aihen (25 años, 7 meses y 21 días); Guevara (25 años, 9 meses y 1 día); y Zaldua (26 años, 9 meses y 21 días). El siguiente canterano en alcanzar los 100 partidos con el primer equipo de la Real apunta a ser Jon Pacheco, que acumula 96, pese a que parece que parte con desventaja en este inicio de temporada respecto al resto de centrales.