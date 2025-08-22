Eñaut Urkaregi, subcampeón del mundo

Eñaut Urkaregi ha conseguido este viernes la medalla de plata en la prueba de persecución individual en el Campeonato del Mundo Júnior. El larrauldarra, de ... 18 años, ha marcado un tiempo de 3:14.498 y solo ha sido superado por el italiano Alessio Magagnotti, que le ha sacado cinco segundos en meta.

¡Urkaregi es subcampeón del mundo!



🇪🇸 Eñaut Urkaregi es plata en persecución individual en los Ctos. Mundo de Ciclismo en Pista júnior.



🌟 Urkaregi como ejemplo del binomio pista - carretera que necesita España, junto a Héctor Álvarez. pic.twitter.com/7JSMPOe1tI — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) August 22, 2025

La prueba, celebrada en el Velódromo de Appeldorn, ubicado en la provincia neerlandesa de Güeldres, consistía en un recorrido de tres kilómetros (doce vueltas a la pista). El larrauldarra ha rodado a una velocidad de 55.5 kilómetros por hora, pero no le ha valido para el oro. En la fase clasificatoria de esta mañana, con un tiempo de 3:10.040, ha marcado el nuevo récord de España de la prueba.

Cuando te enteras que lucharás por el oro en Persecución Individual del #JuniorTrackWorld2025 y además bates el récord de España con un TIEMPAZO brutal 3:10.040 💥💥💥



¡ENORME, EÑAUT! 💪💪

¡PRIMERA MEDALLA ASEGURADA! 🥇🥈#TeamESPciclismo🇪🇸 #Track pic.twitter.com/zeqTwS7Mzi — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 22, 2025

El corredor del Tolosa-Danena prosigue así con una temporada muy exitosa, en la que cuenta doce victorias y una general, la Vuelta a Gipuzkoa Júnior. El larrauldarra se impuso en las cuatro etapas y rompió una racha de nueve años sin vencedor guipuzcoano en la carrera. También se ha impuesto en las clásicas de Estella y Gasteiz y es campeón del Campeonato de Gipuzkoa de Contrarreloj. Es uno de los grandes proyectos de futuro del ciclismo vasco.

Eric Igual, oro

El valenciano Eric Igual se ha llevado el oro en la prueba de puntuación. El joven corredor español ha logrado 43 puntos y se ha proclamado campeón del mundo júnior.