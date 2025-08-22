Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Coches en el muelle de carga del Puerto de Pasaia. Arizmendi

El tráfico portuario de coches en Pasaia sigue sin recuperarse mientras el general crece un ligero 1,3%

El capítulo 'ro-ro' cae un 11,1% en lo que va de año, al mantenerse la crisis de la automoción, mientras la siderurgia crece y el resto de tráficos se mantienen estables

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:56

El tráfico portuario de vehículos en Pasaia, denominado 'ro-ro', no acaba de recuperarse de la crisis de la automoción europea y registra una caída ... interanual del 11,1%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, desde enero, al puerto guipuzcoana han llegado 40.336 toneladas menos que en 2024 en transporte de vehículos con ruedas.

