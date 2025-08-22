El tráfico portuario de coches en Pasaia sigue sin recuperarse mientras el general crece un ligero 1,3%

El tráfico portuario de vehículos en Pasaia, denominado 'ro-ro', no acaba de recuperarse de la crisis de la automoción europea y registra una caída ... interanual del 11,1%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, desde enero, al puerto guipuzcoana han llegado 40.336 toneladas menos que en 2024 en transporte de vehículos con ruedas.

La dársena pasaitarra ha acogido 12.055 toneladas de vehículos menos que el mes pasado, lo que refleja una disminución intermensual del 14%, según los datos publicados por el organismo público Puertos del Estado este viernes. Pese a ello, Pasaia ha registrado un aumento interanual del tráfico total del 1,3% (lo que se traduce en 2,27 millones de toneladas, 26.217 más que en lo acumulado entre enero y julio de 2024). La buena marcha de la siderurgia y la estabilidad del resto de tráficos provocan que se mantenga este leve ascenso en lo que va de año pese a la caída interanual de julio.

El Puerto de Pasaia esquiva así el descenso de tráfico general del conjunto de dársenas en España, que en global caen un 2,3% en lo que va de año. Por ejemplo, el tráfico portuario total de Bilbao, instalación más cercana, cae nada menos que el 12,7%

La principal conclusión de estos últimos datos es que la mayoría de categorías crecen si se compara con 2024, pero casi todas (a excepción de dos categorías) decrecen si se toma de referencia los datos del mes pasado. Aquellas categorías que experimentan descensos interanuales son el citado tráfico de coches, y el concepto 'mercancía general', que no incluye los graneles, (-5,8%).

Por otro lado, entre las categorías que más aumentan desde enero son la de graneles sólidos (como cereales), o la pesca, con crecimientos acumulados del 22,4% (109.000 toneladas más) y 7,2% (800 toneladas). De hecho, solo los graneles sólidos y la pesca han crecido desde el mes pasado, con subidas de 24% (+ 17.947 toneladas) y del 4,4% (+ 44 toneladas), respectivamente. La 'mercancía general' ha sido la categoría que más ha disminuido desde julio, registrando 37.555 toneladas menos (-16,2%).

Exportaciones e importaciones

Las exportaciones e importaciones son la cara y la cruz de una misma moneda. Mientras que las primeras han bajado en un 0,3% (1.636 toneladas menos desde enero), las segundas han mejorado los registros acumulados entre enero y julio del año pasado (aumentando un 3,2% o, lo que es lo mismo, más de 40.507 toneladas importadas).

No obstante, en cuanto a la variación intermensual se refiere, ambas facetas del comercio internacional han disminuido (-11,6% en el caso de las exportaciones y -3,6% en el de las importaciones).