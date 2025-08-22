Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lugar del atentado en Cali, donde explotó un camión bomba. Reuters

Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

El derribo de un helicóptero de la Policía y un camión bomba junto a una base militar causan 20 muertos y más de 70 heridos en Colombia

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:04

Colombia se asoma de nuevo al abismo de la violencia. Los dos atentados registrados el jueves en Antioquía, en el noroeste, y Cali, en el ... suroeste, con una veintena de fallecidos y más de setenta heridos como resultado, han devuelto al país latinoamericano al pasado. «Ha sido un día de muerte», asumió el presidente, Gustavo Petro, quien acusó a los terroristas de tratar de «irradiar pánico» entre la población civil. El doble episodio fue respondido con el refuerzo del despliegue militar en las regiones donde se produjeron los crímenes y con el arresto, al cierre de esta edición, de dos hombres como sospechosos de estar detrás del segundo suceso.

