Urgente 11 kilómetros de retenciones en la frontera de Biriatou dirección Baiona
Colas en la frontera por Biriatou desde primera hora de la tarde Trafikoa

11 kilómetros de retenciones en la frontera de Biriatou dirección Baiona

En apenas media hora, el paso de la muga por la AP-8 se ha colapsado por la 'Operación Retorno'

Á.L.

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:56

Se registran 11 kilómetros de retenciones en Biriatou en la tarde de este viernes por la 'Operación retorno'. En apenas media hora, entre las 16 y las 16.30 horas de hoy, las colas en la autopista AP-8 han pasado de tres a 11 kilómetros en la muga guipuzcoana dirección Baiona a causa de la intensa afluencia de tráfico.

Durante los últimos días y por el masivo desplazamiento de vehículos, se ha producido un colapso en la frontera especialmente por la tarde, pero los problemas de tráfico se han mutiplicado hoy viernes. Las colas comiezan prácticamente a la altura de Oiartzun.

Por su parte, se han resuelto los problemas derivados del accidente registrado a primera hora de la tarde entre cuatro vehículos en la misma AP-8, pero en el punto kilométrico 58, en Deba sentido Irun. Se ha producido el corte de uno de los carriles, lo que ha provocado dos kilómetros de retenciones, pero desde las 16 horas se ha abierto totalmente la carretera. No ha habido que lamentar heridos.

