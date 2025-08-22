«Es Pacheco el que decide si se queda o sale para tener más minutos» Sergio admite que ha hablado con el central sobre su futuro, que está ligado al Alavés, y dice que «no sería una sorpresa» que Gorrotxa entrara en la convocatoria

Raúl Melero Viernes, 22 de agosto 2025, 15:11 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

A poco más de una semana para el cierre de mercado, la extensa comparecencia de prensa de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, ha arrojado alguna luz sobre el futuro de los jugadores que parece no cuentan para el técnico irundarra. Ha sido especialemente cristalino cuando se ha referido al caso de Jon Pacheco, pretendido por el Alavés, puesto que el elizondoarra va a tener complicado contar con minutos tras la llegada de Duje Caleta-Car. «Pacheco está con nosotros y vamos a ver lo que pasa hasta el final», ha dicho el entrenador realista. «Hay conversaciones con él, que no sé en qué se van a concretar. Sí he hablado con él en la última semana para poner en común lo que era mejor para él. El jugador va a decidir qué es lo mejor para él, si decide seguir o salir para tener más minutos».

En cuanto a otros jugadores como Sadiq, Odriozola, Becker o Javi López, sin dorsal asignado en el primer equipo, Sergio ha comentado que «hay jugadores en conversaciones con otros clubes y que puede ser que de aquí al final del mercado salgan, pero también tenemos fichas libres». El técnico txuri-urdin ha confesado en tono de broma que «en mi vida de entrenador he tenido tantas conversaciones y charlas como hasta ahora. Intento hablar de manera individual con cada jugador, por supuesto que ha habido conversaciones e intento no mentir al jugador, ahondar en cual es su situación y tampoco empujo a nada ni a nadie». También se la ha puesto a Sergio Francisco el nombre de Urko González de Zárate encima de la mesa y ha dicho que «le veo dentro del club, ha demostrado que es jugador de Primera y no hay ningún problema».

«En mi vida de entrenador he tenido tantas conversaciones y charlas como hasta ahora»

Gorrotxategi ha sido la principal novedad en la sesión de entrenamiento que se ha llevado a cabo esta mañana en Zubieta y Sergio no lo descarta para incluirle mañana en la convocatoria. «No sería una sorpresa», ha comentado el entrenador realista, sobre entrar en la lista para jugar ante el Espanyol. Ha repasado que «tuvo un gesto feo en un partido de pretemporada y no hemos querido correr. Hoy ha sido el primer día de entrenamiento porque, insisto, queremos ir despacio con él. Puede estar para jugar», ha certificado el entrenador nacido en Irun.

Ha alabado el trabajo que está haciendo Ander Barrenetxea de quien ha dicho que «para mí ha sido una de las sorpresas más gratas. Es un jugador increíble, diferencial y le veo con esa chispa y ese punto de ritmo que te hace difícil que le quite del campo. Es un jugador que está bien, con ganas, contento y con ese nivel de agresividad muy válido».

«Barrene es un jugador increíble, diferencial y le veo con esa chispa y ese punto de ritmo que te hace difícil que le quite del campo»

A su vez ha tenido palabras para Turrientes, «que puede jugar de 4, de 6 o de 8. Es un jugador con una conducción de balón excepcional y yo siempre intento situar a cada jugador en su posición pero hay algunos que hacen dos o tres puestos diferentes». Relacionado con el beasaindarra, Sergio fue preguntado por esa petición que hizo al club de la llegada de alguien con más energía en el centro del campo. Por ahora las únicas caras nuevas son Guedes y Caleta-Car. «Lo que siento desde aquella conversación en Japón es que Pablo (Marín) y Turrientes han dado un paso adelante y lo que siento con su nivel de energía y agresividad es que son diferentes. Vamos a ver cómo somos capaces de cerrar la plantilla, tengo ganas de que se acabe el mercado, estemos con todo cerrado y estoy muy contento con la plantilla que tengo».

«Tengo ganas de que acabe el mercado y estemos con todo cerrado; estoy muy contento con la plantilla que tengo»

Será su debut en Anoeta pero no quiere personalizar en él, y desea «que seamos un equipo sólido en casa y sobre todo fiable. Esperemos hacer muchas cosas bien y que las sensaciones sean buenas». Del Espanyol, ha comentado Sergio que «es un equipo que en 60 minutos defendió muy bien y los últimos 30 tuvo la capacidad de rematar a un rival top de la liga como el Atlético. Se juntan, son agresivos, es uno de los mejores equipos corriendo al espacio y que pueden jugar directo. Es un equipo muy bien trabajado y el inicio nos dice que vamos a tener un partido difícil contra un gran rival».

Temas

Sergio Francisco Ramos