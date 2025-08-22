«Veo a Gorrotxa preparado para entrar en la convocatoria»

14:03

Sobre Óskarsson

Orri ha hecho la semana normal, estamos con ese punto de cuidado. Venía de lesión. Arrancó la pretemporada después de estar tiempo parado, creo que venía con un poco de retraso con respecto a los demás en cuanto a condición. Estoy muy contento con él y lo mantengo. Está preparado.

Barrene ha sido una de las sorpresas más gratas. Es un jugador increíble tal y como está ahora, diferencial. Le veo con esa chispa y ese punto de ritmo que hacen que se me haga difícil quitarle del campo. Aguantó los 90 minutos, muerto el último rato; pero es otro jugador que está muy bien, le veo contento, con ganas. Nos da ese nivel de agresividad a intensidad que queremos arriba, para las continuidades, para las defensas. Estoy muy contento con los exteriores con respecto a eso.