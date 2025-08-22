«Veo a Gorrotxa preparado para entrar en la convocatoria»
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:28
Sergio Francisco ofrece su primera rueda de prensa anterior a un partido de Anoeta, en concreto el que enfrenta a la Real Sociedad con el Espanyol este próximo domingo (19.30 horas):
14:15
Disfruten de la tarde y del fin de semana. Saludos
14:15
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Sergio Francisco que cuenta con Gorrotxa para la convocatoria ante el Espanyol y que con Urko para la plantilla durante el curso. Está feliz con las prestaciones de jugadores como barrene y cree que desde que dijo que necesitaba un medio enérgico, Turrientes y Marín han dado un paso adelante en términos de energía y agresividad.
14:13
Espanyol
El primer partido de Liga habla por sí solo. Durante 60 minutos se defiende muy bien ante un gran rival y que los últimos 30 tiene ese empuje para ser capaz de remontar en casa ante un rival de verdad de los top de LaLiga. El Espanyol me gusta mucho, cuando hablo de las fases, es un equipo que se junta y defienden todos, que tiene mucha energía, agresivo, me parece de los mejores corriendo al espacio. Cuando le vas a apretar, optan por balones largos que pueden ganar. Es un equipo muy trabajado. Sufrió en la primera parte de la temporada pasada, pero acabó el año siendo muy fiable. El primer partido nos marca que vamos a tener un partido muy difícil ante un gran rival.

14:10
Sobre Urko
Es un jugador muy bueno. He hablado con él durante la pretemporada. Hemos hablado de lo que siento y le pido. Yo le veo dentro del club. Veremos cómo cierra el mercado, pero tiene un valor, ha demostrado que es un jugador de Primera, viene de jugar muchos partidos, algo que otros todavía no. No hay ningún tema Urko, de momento. Veremos lo que pasa.

14:09
Sobre los que deben dar un paso adelante
Lo voy a intentar. Les digo a los jugadores que hay un partido por semana, dos cuando empiece la Copa del Rey, pero que todo el mundo se tiene que mostrar, que no puedo regalar absolutamente nada entre semana. Que va a haber jugadores que jueguen de inicio, que otros les tocará definir el partido y otros a los que les tocará no jugar. Y que igualmente deben asumir su rol por el bien del equipo. Todo el mundo debe apretar para conseguir esos minutos de competición.

14:07
Sobre qué equipo quiere de local
Me gustaría que fuésemos fiables en todas las fases. Si queremos ser un equipo que logre muchos puntos, necesitamos defender bien en bloque bajo, que sea fiable con y sin balón en el ciclo intermedio y que tengamos esa agresividad en la última zona del campo. Tenemos que transmitir eso, que somos fiables, que el jugador es capaz de decidir qué es lo que pide el partido. Si estamos dominando, vamos a ser agresivos, si no tenemos el balón, vamos a tranquilizar y montar la estructura. Y si nos estás superando, vamos a juntarnos y defender bien. Si somos fiables en todas las fases, transmitiremos que sabemos hacer las cosas.

14:03
Sobre Óskarsson
Orri ha hecho la semana normal, estamos con ese punto de cuidado. Venía de lesión. Arrancó la pretemporada después de estar tiempo parado, creo que venía con un poco de retraso con respecto a los demás en cuanto a condición. Estoy muy contento con él y lo mantengo. Está preparado.
Barrene ha sido una de las sorpresas más gratas. Es un jugador increíble tal y como está ahora, diferencial. Le veo con esa chispa y ese punto de ritmo que hacen que se me haga difícil quitarle del campo. Aguantó los 90 minutos, muerto el último rato; pero es otro jugador que está muy bien, le veo contento, con ganas. Nos da ese nivel de agresividad a intensidad que queremos arriba, para las continuidades, para las defensas. Estoy muy contento con los exteriores con respecto a eso.

13:57
Partido 100 de Turrientes
Es difícil de decir. Es un 4-8 o un 6-8 clarísimo. Le veo haciendo bien las dos posiciones. Valencia y el partido de Bournemouth demuestran que es un jugador con el que podemos contar de '6' con mucha fiabilidad. Y de 8 sabemos el jugador que es. Nos da cosas diferentes, sobre todo esa conducción que le hace diferencial. Voy a intentar a los jugadores en sus posición, pero hay jugadores que pueden jugar en varias. Incluso ellos no saben marcar una posición como única entre dos. Entonces, hay que hacerles caso y Turri puede jugar en las dos.

13:55
Posible convocatoria de Gorrotxa
No es imposible. No hemos decidido todavía. Hoy era el primer día, pero no consideraría una sorpresa que entrase en la convocatoria. No hemos querido correr absolutamente nada con él. En el partido de aquí de pretemporada tiene un feo gesto en el tobillo. No es gran cosa, la sensación es que podíamos haberle tenido antes. Pero hemos querido esperar hasta hoy. La intención es que entrase con el grupo. Creo que no va a volver a salir y creo que está preparado para ir convocado.

13:54
Cambios en el 'once'
Les suelo decir a los jugadores que ojalá tengamos muchos pensando que pueden salir de titular cada vez que ponemos al equipo. Ojalá pensamos que se quedan jugadores muy importante fuera del 'once', habla de la plantilla que tenemos. Buscaremos el 'once' que nos sirva respecto al rival, qué tipo de partido esperamos. Cada día hay que poner todo en la coctelera, momentos de forma, la semana, cada uno se peleará cada semana estar en el 'once'.

13:52
Sobre cómo se lleva entrenar con tanta gente
Hemos tenido que acostumbrarnos. No es fácil estar con 30 toda la temporada. Pero entiendo que eran jugadores con contrato en el club. No hemos querido hacer diferencias desde el principio y será así hasta el final del mercado. Máximo respeto con todas las personas que están dentro. Ha habido que gestionar con respecto al tiempo y a las tareas.

13:51
Guedes en la banda derecha
Guedes es un jugador que nos puede hacer las cuatro posiciones de arriba. Es una de sus virtudes. Le tocó salir en derecha, pero tranquilamente puede jugar cualquier día en izquierda o ser esa tercera altura. Hay una pasada de hidratación ese momento, había que decidir quién debía terminar el partido y decidimos sacar a Take. Pusimos en común quién estaba para terminar el partido y decidimos que podía ser Take el que saliese.

13:49
Sobre empujar a los que pueden salir
No he tenido tantas conversaciones en mi vida. No tiene que ver. Son conversaciones del día a día. intento hablar con todos de manera individual, para saber cómo se va sintiendo. Mi despacho está abierto para el que pueda venir con dudas. Por supuesto que ha habido muchas conversaciones. intento no mentir al jugador, cuál es si situación en el grupo y con respecto a la competición- Pero tampoco empujo a nada. Pongo la información encima de la mesa para que cada uno tome sus propias decisiones.

13:47
Exigencias a Kubo
Le exijo muchas cosas. Le pido a gente ofensivo que se relacione, que juegue junto, que los exteriores jueguen cerca del punta, que la tercera altura tenga esa influencia con respecto algol. Cuando somos acompañar a los jugadores en el último tercio del campo, pueden pasar cosas. Tenemos jugadores en esas posiciones que van a estar bien- Take es un fuera-dentro, pero puede ser fuera-fuera, pero también puede venir a los pasillos de dentro para chutar de larga distancia. Sobre todo le pido que esté cerca del gol. El otro día hace gol y les pido que hagan números, goles y asistencias, a los de arriba.

13:44
Fortín en Anoeta
Todos los rivales en Primera son muy exigentes, pero sí te tienes que hacer fuerte en casa, ser un equipo sólido. Pero sobre todo, más que los puntos, es que nos sintamos bien. Que le podamos demostrar a la gente lo que ellos quieren percibir. Y a partir de esa comunión, seremos un equipo que saque muchos puntos en casa.

13:43
Primer partido en Anoeta
Lo dije en Valencia. El otro día fue muye especial para mí. Todos estamos con esas ganas de jugar en cas, arrancar, bien, hacer un buen partido, conectar con la gente lo antes posible. Por supuesto que va a ser especial. No he podido pisar Anoeta antes, mi intención era hacer algún amistoso en Anoeta, no pudo ser. Queremos disfrutar en nuestra casa, con muchas ganas todos, jugadores, staff y club, de arrancar con buena sensaciones y de que la gente se vaya contenta.

13:41
Su petición de un medio
Lo que siento desde aquella conversación que tuvimos en Japón es que Pablo y Turri han dado un paso adelante claro. Les siento diferentes en las últimas semanas en cuanto a su nivel de energía y agresividad. Está abierto el mercado, nos queda esta última semana y poco más y vamos a ver cómo se concreta, cómo se cierra la plantilla. Tengo ganas de que se acabe el mercado, de que tengamos todo cerrado para mirar hacia delante. Tenemos que convivir todavía dos jornadas. Estoy muy contento con la plantilla que tengo.

13:38
Salida de Pacheco y de otros jugadores
De Pacheco, está claro que hay conversaciones con él que no sé en que se van a concretar. Ha habido una conversación del jugador conmigo en la última semana, sobre todo para poner en común qué era lo mejor para él y es el jugador el que va a decidir cuál es su futuro, dentro dl club o decide salir cedido para tener más minutos.
Con respecto a las demás salidas, no tengo muchas noticias. Hay jugadores con conversaciones, lo que no quiere decir que no contemos con ellos. Lo dije el último día en Valencia. Pueden salir, pero hay fichas libres para que alguno de ellos siga, se quede con las fichas que faltan.

13:35
Sobre Gorrotxategi y posibles salidas
Gorro es el primer día que entrena con el equipo, es una buena noticia, estamos todo esperando que se diese. Hemos hecho toda las pruebas para estar convencidos de que está preparado. Estamos contentos porque la sesión ha ido bien.
Pacheco está con nosotros de momento. Vamos a ver lo que pasa hasta el final. No tengo mucho más que decir.

13:33
Mucha expectación

12:41
Temas candentes

12:40
Arratsalde on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Sergio Francisco, nuevo entrenador de la Real, previa a su primer partido en casa, el de este próximo domingo (19.30 horas) , día 24, ante el Espanyol en Anoeta.


