«Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»

Los compañeros de Irungo Mendizaleak, el club de montaña en el que militaba Karlos Santiago, tratan de digerir aún la trágica noticia del accidente en ... el Pirineo francés que le ha costado la vida a «un gran compañero y mejor persona», en palabras de Félix Solís, para quien además era «un buen amigo. Es una gran pérdida, y sobre todo una desgracia». Porque tras la fatal caída no aflora la imprudencia. «Se suele decir que al que anda le pasa, y también sería este caso. Un simple resbalón con consecuencias fatales. Tanto Karlos como su mujer, Kontxi, eran montañeros muy experimentados y también prudentes y seguros», añade este mendizale «aún en shock. Al ser agosto, nos ha pillado a casi todos los del club fuera, muy desperdigados y cuesta hacernos a la idea». Es la segunda tragedia similar que tiene que encajar la agrupación irundarra este año, dado que en enero también lamentaron la pérdida del hondarribiarra Marcos Elgorriaga, fallecido en el monte Saioa del Baztan.

Solís incide en el factor de la mala suerte para argumentar la muerte del irundarra en el Pico Carlit. «Es verdad que había algo de niebla y un poco de llovizna, pero eso no era un problema para Karlos y Kontxi. Ambos preparaban las salidas concienzudamente, y nunca corrían un riesgo. Estaban acostumbrados a hacer 'seismiles'» y habían recorrido las principales cordilleras del planeta. «Habían andado por Himalaya, Alpes, Andes, Pirineos, Picos de Europa... Los dos están muy bien preparados física y mentalmente y andaban con el equipamiento adecuado. También estaban federados». El integrante de Irungo Mendizaleak insiste en que «no ha sido ninguna negligencia, sino un accidente». Un desgraciado accidente.

Karlos Santiago era una persona «muy activa» el club Irungo Mendizaleak, donde «ayudaba en la junta directiva y también en la organización de las salidas, que las preparaba siempre con mimo y cuidado», resalta Solís.

Nacido en Irun, Karlos Santiago era muy irundarra. Vivió en la ciudad fronteriza «hasta que se trasladó a Lesaka al conocer a Kontxi», que es de esta localidad navarra y hermana de Xabier Erro, fallecido en 2017 y uno de los integrantes de la primera expedición vasca que encabezada por el hernaniarra Martin Zabaleta alcanzó la cima del Everest, en 1980. Hace unos pocos años, la pareja se mudó a Hondarribia.

Al margen de la montaña, Karlos Santiago tenía otras dos aficiones según quienes le conocían: «el euskera y la memoria histórica». Muy euskaldun y euskalzale, fue fundador de la ikastola de Lesaka, pueblo donde fue concejal de Herri Batasuna el siglo pasado y también muy conocido como su mujer, colaborador de la Federación de Ikastolas de Gipuzkoa y también profesor de la EHU, donde había desarrollado una amplia trayectoria. Ya jubilado, estaba trabajando en un proyecto de recuperación de la memoria histórica.

Aunque pasó gran parte de su vida en Lesaka, nunca perdió su amor por Irun y las fiestas de San Marcial. También participaba en el Alarde igualitario, con el que volvió a desfilar el pasado 30 de junio.

Sus amigos de Irungo Mendizaleak prevén brindar un homenaje póstumo para quien fue su compañero, y por el momento han improvisado «un emotivo vídeo de despedida». Junto a varias imágenes de Karlos Santiago en distintas salidas montañeras, le han dedicado las siguientes palabras: «Agur lagun, eskerrik asko elkarrekin bizitakoagatik eta partekatutako momentuengatik, plazer bat izan da. Bidai on».