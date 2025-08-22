Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Karlos Santiago, en una imagen cedida por Irungo Mendizaleak.

«Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»

Sus compañeros de Irungo Mendizaleak inciden en la fatalidad de su «compañero y amigo» Karlos Santiago

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:05

Los compañeros de Irungo Mendizaleak, el club de montaña en el que militaba Karlos Santiago, tratan de digerir aún la trágica noticia del accidente en ... el Pirineo francés que le ha costado la vida a «un gran compañero y mejor persona», en palabras de Félix Solís, para quien además era «un buen amigo. Es una gran pérdida, y sobre todo una desgracia». Porque tras la fatal caída no aflora la imprudencia. «Se suele decir que al que anda le pasa, y también sería este caso. Un simple resbalón con consecuencias fatales. Tanto Karlos como su mujer, Kontxi, eran montañeros muy experimentados y también prudentes y seguros», añade este mendizale «aún en shock. Al ser agosto, nos ha pillado a casi todos los del club fuera, muy desperdigados y cuesta hacernos a la idea». Es la segunda tragedia similar que tiene que encajar la agrupación irundarra este año, dado que en enero también lamentaron la pérdida del hondarribiarra Marcos Elgorriaga, fallecido en el monte Saioa del Baztan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  3. 3 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  6. 6

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  8. 8

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  9. 9 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  10. 10 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»

«Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»