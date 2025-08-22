El cariñoso vídeo en recuerdo a Karlos Santiago, montañero fallecido en el Pirineo francés: «Gracias por los momentos compartidos, buen viaje» Sus compañeros y amigos de Irungo Mendizaleak le han dedicado un sentido homenaje a modo de agradecimiento

El fallecimiento del montañero Karlos Santiago ha supuesto un duro golpe para sus familiares y amigos, y ha teñido de luto el mundo del montañismo guipuzcoano. Con todo, sus compañeros de Irungo Mendizaleak no han dudado en dedicarle un afectuoso recuerdo a este irunés de 67 años. Santiago perdió la vida este jueves después tras precipitarse cuando descendía por la ladera este del Pico Carlit, en el Pirineo francés.

Por ello, esta sociedad de montaña le ha dedicado un emotivo vídeo en el que revive algunos de los mejores momentos compartidos con Karlos Santiago y su mujer, Kontxi. En el mismo se le puede ver compartiendo ascensión con su mujer, recuperando fuerzas con sus amigos, rumbo a la cima de una montaña y disfrutando de la naturaleza en buena compañía.

El vídeo se encabeza con un mensaje que descubre el cariño que le tenían sus propios compañeros de Irungo Mendizaleak. «Agur lagun. Eskerrik asko elkarrekin bizitakoagatk eta partekatutako momentuengatik, plazer bat izan da. Bidai on» (Agur, amigo. Muchas gracias por todo lo vivido juntos y por los momentos compartidos, ha sido un placer. Buen viaje).

El fallecimiento de Karlos Santiago ha suscitado numerosas muestras de condolencia y afecto desde distintos ámbitos. Un ejemplo de ello es la dedicatoria de Fermin Muguruza, quien le ha dedicado un emotivo mensaje: «Mila esker zure lana, ausardia eta konpromisoagatik. Euskal Herri euskaldun eta aske bat lortu arte segituko dugu».

Accidente de Karlos Santiago en el Pico Carlit

Karlos Santiago, irunés de 67 años de edad, falleció a primera hora de la tarde de ayer tras precipitarse cuando descendía por la ladera este del Pico Carlit (Pirineos Orientales, 2.921 m.). El montañero iba acompañado de su esposa, que resultó ilesa y pudo descender por sus propios medios. La Gendarmería logró rescatar su cuerpo después de verse obligada a suspender la operación la noche anterior a causa de las inclemencias meteorológicas.

Tanto el fallecido como su esposa eran experimentados montañeros y habían ascendido con un «equipo adecuado» para una jornada en la que «la llovizna y la niebla dificultaban la visibilidad». Para Félix Solís, de Irungo Mendizaleak, el accidente de Karlos Santiago se debió a la mala suerte. «Es verdad que había algo de niebla y un poco de llovizna, pero eso no era un problema para Karlos y Kontxi. Ambos preparaban las salidas concienzudamente, y nunca corrían un riesgo. Estaban acostumbrados a hacer 'seismiles'» y habían recorrido las principales cordilleras del planeta. Para Solís, «no fue ninguna negligencia, sino un accidente».