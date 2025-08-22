Fallece un montañero de Irun tras precipitarse en el Pirineo francés

Un montañero de Irun de 67 años falleció a primera hora de la tarde de ayer tras precipitarse cuando descendía por la ladera este ... del Pico Carlit (Pirineos Orientales, 2.921 m.), según informaron fuentes del pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña. Karlos Santiago Etxeberria iba acompañado de su esposa, que resultó ilesa y pudo descender por sus propios medios.

La Gendarmería francesa investiga las causas del trágico suceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la víctima pudo sufrir un accidente cuando procedía a descender el pico más alto de los Pirineos Orientales. Estas mismas fuentes aseguran que tanto el fallecido como su esposa eran experimentados montañeros y habían ascendido con un «equipo adecuado» para una jornada en la que «la llovizna y la niebla dificultaban la visibilidad».

Una vez se tuvo conocimiento del siniestro, la Gendarmería de Alta Montaña inició las labores de rescate del irundarra, que se prolongaron durante toda la tarde dada la dificultad que presentaba la zona. Para ello se movilizaron una decena de gendarmes y el helicóptero Dragon 66 hasta el final del día con el fin de rescatar el cuerpo. Al cierre de esta edición se desconocía si se había podido dar con él.

El trágico accidente causó una gran conmoción tanto en Hondarribia –donde residía en la actualidad– como en Lesaka, localidades en las que el fallecido y su esposa eran muy conocidos ya que estaban involucrados en más de un movimiento social. El hombre también había sido profesor de la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la EHU.

El año pasado, un barcelonés de 67 años también perdió la vida cuando descendía del Pico Carlit, a 20 kilómetros de Puigcerdà. El montañero iba con un grupo de amigos cuando resbaló y se precipitó por una altura de unos 50 metros. Sus compañeros acudieron rápidamente al lugar al que cayó, después de haberse golpeado varias veces con las rocas durante su caída. Intentaron reanimarlo pero no pudieron hacer nada por él antes de que el equipo médico llegara media hora después en un helicóptero de Protección Civil. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el hospital de Perpiñán.

Doce muertos en cinco años

El fallecimiento ayer de Karlos Santiago eleva a doce el número de decesos de montañeros guipuzcoanos en los últimos cinco años. Se da la trágica circunstancia de que el 21 de agosto del año pasado dos montañeros de Usurbil y Oiartzun, de 26 y 27 años de edad, también fallecieron tras sufrir un accidente durante el descenso del Mont Blanc de Tacul (4.248 metros).

El anterior óbito se produjo el 9 de mayo de 2024, cuando un vecino de San Sebastián de 47 años perdió la vida mientras practicaba barranquismo en el Pirineo. El 21 de abril de ese mismo año I. S. I., un montañero de Hernani de 38 años, murió tras caer desde una altura de diez metros en Aiako Harria.

En julio de 2023 Joxan Larrañaga, sacerdote de 67 años, falleció en Panticosa al caer de un barranco. Un año antes, en enero de 2022 dos hombres murieron en apenas 24 horas cuando disfrutaban practicando una de sus grandes pasiones. Por un lado, un joven de 26 años de Berastegi que estaba ascendiendo al pico Aspe en Huesca con dos amigos, y que falleció tras sufrir una caída. Y al día siguiente un vecino de Berrobi de 39 años, tras precipitarse al vacío en el monte Balerdi, en este caso en la cordillera de Aralar.

Meses antes, en octubre de 2021, Sonia Herce Susperregi, montañera errenteriarra de 46 años, falleció cuando se encontraba ascendiendo a los Picos del Infierno, en Panticosa (Huesca).

El anterior accidente con víctimas mortales guipuzcoanas en ese 2021 tuvo lugar el 22 abril en el entorno de Aiako Harria, cuando un ciclista de 65 años perdió la vida. Dos meses antes, el 20 de febrero otro joven falleció al mediodía en el monte Aloña en Oñati. En octubre de 2020, un vecino de Oiartzun de 38 años perdió la vida tras caer desde una altura de 30 metros en el macizo de Aiako Harria.