Imagen del Pico Carlit donde se produjo el fatal accidente. DV

Fallece un montañero de Irun tras precipitarse en el Pirineo francés

El hombre, de 67 años, descendía junto a su esposa por la ladera este del Pico Carlit cuando se precipitó por causas que se investigan

DV

san sebastián.

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Un montañero de Irun de 67 años falleció a primera hora de la tarde de ayer tras precipitarse cuando descendía por la ladera este ... del Pico Carlit (Pirineos Orientales, 2.921 m.), según informaron fuentes del pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña. Karlos Santiago Etxeberria iba acompañado de su esposa, que resultó ilesa y pudo descender por sus propios medios.

