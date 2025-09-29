El partido contra el Barcelona también deja heridos, pero no graves

El partido contra el Barcelona no sólo ha dejado una nueva derrota en el casillero de la Real Sociedad, sino también un ramillete de ... futbolistas con problemas musculares. Ninguna de las dolencias es grave, pero sí condionarán los primeros días de entrenamientos de quienes las han sufrido. Remiro, Kubo, Marín, Sergio Gómez y Aramburu han retornado con distintas secuelas del duelo ante el Barcelona y por eso ni siquiera han realizado el trabajo de recuperación preparado para este lunes en Zubieta, pero, si todo marcha con normalidad, Sergio Francisco podrá contar con todos ellos en el partido ante el Rayo Vallecano en Anoeta del próximo domingo, día 5 de octubre (18.30 horas).

Estos cinco jugadores tocados se unen a los realistas que ya estaban KO y no pudieron jugar ante el Barcelona por sus dolencias diversas: Yangel Herrera, Óskarsson, Aritz, Jon Martín y Rupérez. De éstos el único que, en principio, tiene opciones de llegar en condiciones al encuentro ante el Rayo es Aritz.

Remiro tuvo que pedir una interrupción del encuentro por un problema muscular casi al finalizar el partido, pero al final pudo seguir, renqueante, y salió Sadiq por Barrene. Sergio Gómez, por su parte, sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas en una entrada muy brusca de Koundé, que le hizo la tijera en el tramo final del partido. El de Badalona salió cojeando y con la articulación vendada de Montjuïc, pero se espera que pueda recuperarse con reposo. Aramburu arrastra unas molestias en la rodilla izquierda y no pasó la prueba del calentamiento, mientras que Kubo sigue con el tobillo muy tocado por mor de la entrada que sufrió ante México en el anterior parón. En todo caso, Sergio no los considera ni duda para el domingo: cuenta con ellos. Sólo sufren golpes y cargas del partido en Montjuïc.

Por su parte, los que fueron titulares en Barcelona han hecho trabajo recuperatorio en el verde y el resto de suplentes se ha entrenado con normalidad. Los futbolistas descansarán este martes y será de miércoles a sábado cuando preparen a conciencia el duelo ante el Rayo Vallecano, que el jueves recibe al KF Shkëndija Tetovo, campeón y líder de la liga de Macedonia del Norte, en partido de Conference League.