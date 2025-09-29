Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan, Sucic, que pisa el balón, Soler, Lebarbier y Brais en el entrenamiento de los suplentes de hoy lunes RS

El partido contra el Barcelona también deja heridos, pero no graves

Remiro, Kubo, Sergio Gómez, Aramburu y Marín se ejercitan aparte, igual que los lesionados Óskarsson, Yangel, Aritz, Rupérez y Jon Martín

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:11

El partido contra el Barcelona no sólo ha dejado una nueva derrota en el casillero de la Real Sociedad, sino también un ramillete de ... futbolistas con problemas musculares. Ninguna de las dolencias es grave, pero sí condionarán los primeros días de entrenamientos de quienes las han sufrido. Remiro, Kubo, Marín, Sergio Gómez y Aramburu han retornado con distintas secuelas del duelo ante el Barcelona y por eso ni siquiera han realizado el trabajo de recuperación preparado para este lunes en Zubieta, pero, si todo marcha con normalidad, Sergio Francisco podrá contar con todos ellos en el partido ante el Rayo Vallecano en Anoeta del próximo domingo, día 5 de octubre (18.30 horas).

