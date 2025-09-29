Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goazen Reala!, hoy desde las 20 horas para analizar la derrota

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Goazen Reala! analizará hoy a partir de las 20 horas la derrota de la Real en Montjuic ante el Barcelona. Maite Jiménez conducirá un nuevo programa, acompañado de los periodistas de esta casa. También se tratarán las declaraciones Álvaro Odriozola sobre el calvario que ha pasado. El programa se puede seguir en la web de nuestro periódico y en el canal de Youtube.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

