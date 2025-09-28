Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aihen, Remiro y Gorrotxategi, tras el segundo y definitivo gol del Barça.

Aihen, Remiro y Gorrotxategi, tras el segundo y definitivo gol del Barça. Acero

Una Real valiente se queda a un larguero del botín en Montjuïc

El equipo de Sergio Francisco plantó cara al Barça con gol de un gran Odriozola y un larguero de Kubo que pudo cambiarlo todo

M. Calvo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:49

La Real Sociedad cayó en Montjuïc (2-1), pero lo hizo dejando una imagen de equipo valiente, competitivo y con carácter. El conjunto de Sergio Francisco se adelantó con un gol de Álvaro Odriozola, resistió las embestidas blaugranas con un soberbio Álex Remiro y rozó el empate en el tramo final con un larguero de Take Kubo. Faltó fortuna para sumar, pero la actuación txuri-urdin refuerza la confianza en que este grupo puede plantar cara a cualquiera, aunque la clasificación apremia a puntuar.

El guion arrancó con el Barça monopolizando la posesión y acumulando ocasiones. Remiro sostuvo a los suyos con paradas de mérito ante Rashford y Roony, hasta que la Real sorprendió en la primera media hora: un regate eléctrico de Barrenetxea desembocó en un centro medido que Odriozola, titular por la lesión de Aramburu, empujó a la red. Caprichos del fútbol: el lateral donostiarra, transferible todo el verano y titular por la lesión de hasta tres jugadores, adelantaba a los guipuzcoanos en Montjuïc.

El tanto obligó al Barça a acelerar. Remiro volvió a multiplicarse, pero un córner mal defendido permitió a Koundé empatar antes del descanso. Los donostiarras reclamaron saque de puerta previo y protestaron un arbitraje que consideraron casero en varias fases. En la segunda parte, Flick agitó a los suyos con la entrada de Dani Olmo y Lamine Yamal. Precisamente, el joven extremo fue decisivo: nada más entrar, aprovechó una pérdida de Marín para asistir a Lewandowski, que firmó el 2-1 de cabeza.

Odriozola, emocionado

Lejos de venirse abajo, la Real dio un paso adelante con los cambios. Oyarzabal rozó el empate en el 62, Kubo estrelló un balón en el poste en el 72 y, ya en el tramo final, el larguero volvió a negar la gloria al japonés. Enfrente, Remiro siguió sosteniendo al equipo con intervenciones ante Olmo y Lewandowski, aunque acabó tocado y dejando dudas físicas.

El Barça, más rodado y con más pólvora, amarró la victoria. Pero la Real se marchó de Montjuïc con la cabeza alta: compitió, incomodó al rival y demostró que, aun en un escenario adverso, tiene recursos para tutear a cualquiera.

El partido también quedará en la memoria por la emotiva historia de Odriozola. Tras superar una lesión que casi le aparta del «equipo de mi vida», como precisó, el lateral donostiarra pudo celebrar su gol con lágrimas contenidas y dedicárselo a sus hijas en el postpartido: «Vengo de una etapa muy dura… estaba a punto de salir. Hoy marco con el equipo de mi vida y voy a dejarlo todo para que mis hijas me vean correr en Anoeta».

