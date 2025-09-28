El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro ... disputado ante el Barcelona, el séptimo de la temporada, en el que el equipo de Sergio ha caído pese a empezar por delante gracias al gol de un inesperado Álvaro Odriozola. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Mantuvo a la Real en el partido con paradas de todo tipo; de reflejos, de colocación, de intuición... Increíble cómo vuela y cómo despeja el balón que se colaba tras el rechace de Zubeldia. Paradas espectaculares en la segunda mitad a Rashford, Lewandowski y Olmo. Este nivel es clave para el equipo.
Álvaro Odriozola
Defensa
Jugó un partido con la Real 8 meses después. Sobresaliente encuentro del donostiarra a nivel defensivo frenando a Rashford, liderando la defensa e incluso dando órdenes. El cuerpo le duró 53 minutos. Muy participativo en ataque hasta tal punto de aparecer el 0-1. Muy meritorio y merecido.
Igor Zubeldia
Defensa
No es fácil no terminar en la calle por una amarilla tras una falta insuficiente para tarjeta. Era el minuto 16. Aguantó bastante bien a Lewandowski en la primera mitad y sacó un remate bajo palos, pero le ganan la espalda en el 2-1. Un corte espectacular para frenar a Ferran.
Duje Caleta-Car
Defensa
Otro destacado partido del croata a nivel defensivo. Esta vez sí fue un frontón en los centros laterales y ganó mucho por alto salvo en la jugada del empate de Koundé, aunque el equipo pareció defender en zona y mixto. Saca bajo palos una vaselina de Lewandowski en la segunda mitad.
Aihen Muñoz
Defensa
Su partido tiene mucho mérito jugando más de media hora como lateral derecho. Bardghji apenas le generó peligro en un par de ocasiones, aunque luego Rashford sí que le puso en apuros. Pese a ello, aportó incluso en ataque con varias subidas y centros incluso con la derecha.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Otra vez titular, esta vez por su perfil más combativo que Brais y Soler. Gran despliegue físico en medio campo y ganó varios duelos a De Jong. Buenas situaciones de contragolpe gracias a sus conducciones y pases en profundidad. Muy buena apertura que termina en el gol de Odriozola.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Por momentos se metió como tercer central para formar una línea de cinco cerrando al Barcelona por dentro, pero también saltó a perseguir a Dro, que no se pudo girar. Mucho más cómodo con balón con el paso de los partidos. En cuanto se suelte, va a ser un pivote a tener en cuenta.
Pablo Marín
Centrocampista
De nuevo titular para, por momentos, casi hacerle un marcaje al hombre a Pedri digno del GBC. Esta vez estuvo más cerca de Gorrotxategi que de Oyarzabal para hacer el centro del campo estrecho. El 2-1 de Lewandowski nace de una pérdida suya tras un mal pase robado alto por Olmo.
Take Kubo
Atacante
Dos disparos a la madera, uno de ellos invalidado por fuera de juego. Punzante, una pena que no le encontraron más porque pareció con confianza.
Ander Barrenetxea
Atacante
El futbolista que más peligro generó. Le da igual quién sea su defensor, ahora mismo lo supera en casi todas las ocasiones. Perfecto en el gol de Odriozola con un cambio de ritmo impresionante. Centro perfecto a Odriozola. Lástima que no metiera la cabeza a pase de Guedes.
Gonçalo Guedes
Atacante
Voluntarioso echando una mano tanto por izquierda como por derecha. Sergio optó por él para salir corriendo al espacio, pero no tuvo demasiadas arrancadas. Lo que sí que hizo genial fue centrar como en el 0-1. El pase a Oyarzabal es medido y tenso. Sustituido antes de la hora de choque.
Mikel Oyarzabal
Atacante
No era fácil generarse situaciones de peligro porque por momentos fue un islote. Tuvo que correr al espacio contra dos centrales mucho más veloces, pero siempre se las apaña. Disparo que saca Szczesny y gran centro a Kubo que luego termina en el larguero. Eran ocasiones claras...
Sergio Gómez
Defensa
Lamine se la hizo a la primera, pero luego mejoró a nivel defensivo.
Carlos Soler
Centrocampista
Entró para lanzar a sus compañeros al espacio.
Brais Méndez
Centrocampista
Lástima que en esa contra no le encontraran porque estaba solo.
Sadiq Umar
Atacante
Por delante de Karrikaburu por contexto. Sale porque es más veloz al espacio. Otra cosa es que se lo merezca. Sergio no duda y apuesta por él.
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea23
Mikel Oyarzabal23
Álex Remiro18
Igor Zubeldia17
Take Kubo16
Brais Méndez14
Duje Caleta-Car14
Sergio Gómez14
Gonçalo Guedes12
Jon Gorrotxategi12
Beñat Turrientes11
Carlos Soler11
Jon Mikel Aramburu11
Pablo Marín11
Aihen Muñoz9
Orri Óskarsson7
Álvaro Odriozola5
Aritz Elustondo4
Arsen Zakharyan3
Jon Karrikaburu2
Jon Martín2
Luka Sucic2
Mikel Goti1
Sadiq Umar-
Unai Marrero-
Yangel Herrera-
