Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno» El lateral se ha mostrado emocionado tras su vuelta a los terrenos de juego ocho meses después: «Ha sido muy duro no poder ayudar al equipo de mi vida»

Más allá de la buena imagen ofrecida este domingo por Real Sociedad en MontJuïc, el choque ante el Barça será recordado por las declaraciones de un emocionado Álvaro Odriozola tras el término del encuentro. El lateral donostiarra ha sido uno de los más destacados del partido después de que haya tenido que ser titular por unas molestias en la rodilla izquierda de Jon Mikel Aramburu. El canterano, además, ha abierto el marcador tras un centro de Barrene, y ha cerrado su banda ante Marcus Rashford. Llevaba ocho meses sin vestirse de corto y desde 2022 sin marcar.

Álvaro Odriozola ha sido requerido por los medios de LaLiga tras el encuentro y no se ha cortado a la hora de hablar sobre la situación que ha vivido en los últimos meses. «Vengo de una etapa muy dura. Lo he pasado muy mal porque no he podido ayudar al equipo de mi vida. Lo primero que hago es siempre autocrítica. Mi cuerpo no me ha respondido, tampoco mi cabeza», ha empezado su alocución ante las cámaras visiblemente emocionado.

Lejos de rebajar el tono de su discurso, Álvaro Odriozola ha seguido haciendo autocrítica consigo mismo y la complicada situación que ha vivido dentro del club. Al borde de las lágrimas, ha señalado que «hace un mes estaba muy fastidiado. Estaba a punto de salir. Es así. Esa es la verdad. Pese a no puntuar, estoy feliz por la recompensa personal. He estado en el infierno por la lesión. Se sufre mucho cuando es el equipo de tu vida. Voy a dejarlo todo. Soy un privilegiado por estar aquí. Y por supuesto les dedico a mis niñas el gol».

