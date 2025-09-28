Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Odriozola atiende emocionado a los medios de LaLiga tras el encuentro. DV

Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»

El lateral se ha mostrado emocionado tras su vuelta a los terrenos de juego ocho meses después: «Ha sido muy duro no poder ayudar al equipo de mi vida»

Iraitz Vázquez
Mikel Calvo

Iraitz Vázquez y Mikel Calvo

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:59

Más allá de la buena imagen ofrecida este domingo por Real Sociedad en MontJuïc, el choque ante el Barça será recordado por las declaraciones de un emocionado Álvaro Odriozola tras el término del encuentro. El lateral donostiarra ha sido uno de los más destacados del partido después de que haya tenido que ser titular por unas molestias en la rodilla izquierda de Jon Mikel Aramburu. El canterano, además, ha abierto el marcador tras un centro de Barrene, y ha cerrado su banda ante Marcus Rashford. Llevaba ocho meses sin vestirse de corto y desde 2022 sin marcar.

Álvaro Odriozola ha sido requerido por los medios de LaLiga tras el encuentro y no se ha cortado a la hora de hablar sobre la situación que ha vivido en los últimos meses. «Vengo de una etapa muy dura. Lo he pasado muy mal porque no he podido ayudar al equipo de mi vida. Lo primero que hago es siempre autocrítica. Mi cuerpo no me ha respondido, tampoco mi cabeza», ha empezado su alocución ante las cámaras visiblemente emocionado.

Lejos de rebajar el tono de su discurso, Álvaro Odriozola ha seguido haciendo autocrítica consigo mismo y la complicada situación que ha vivido dentro del club. Al borde de las lágrimas, ha señalado que «hace un mes estaba muy fastidiado. Estaba a punto de salir. Es así. Esa es la verdad. Pese a no puntuar, estoy feliz por la recompensa personal. He estado en el infierno por la lesión. Se sufre mucho cuando es el equipo de tu vida. Voy a dejarlo todo. Soy un privilegiado por estar aquí. Y por supuesto les dedico a mis niñas el gol».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  3. 3

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6. 6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7. 7

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  8. 8

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»

Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»