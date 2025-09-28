Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Odriozola celebra con rabia el gol anotado contra el Barcelona. EFE
El seguimiento

Odriozola, el suplente ejemplar

El lateral donostiarra da una lección de cómo un jugador que no entra en los planes del club debe estar listo para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:03

Carolina Durante canta en su canción titulada 'El Himno Titular' que «no me creo que Odriozola no sea titular». Con permiso de la banda madrileña, ... lo adaptamos a 'no me creo que Odriozola sea titular, y marque gol'. El lateral donostiarra no solo contó con minutos en un partido oficial ocho meses después, sino que partió de inicio y dio un ejemplo de cómo un suplente que no entra en los planes del entrenador debe estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

