Odriozola, el suplente ejemplar

Carolina Durante canta en su canción titulada 'El Himno Titular' que «no me creo que Odriozola no sea titular». Con permiso de la banda madrileña, ... lo adaptamos a 'no me creo que Odriozola sea titular, y marque gol'. El lateral donostiarra no solo contó con minutos en un partido oficial ocho meses después, sino que partió de inicio y dio un ejemplo de cómo un suplente que no entra en los planes del entrenador debe estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

Odriozola jugó 418 minutos en ocho partidos de la temporada pasada. No era titular en Liga desde el 27 de octubre de 2024 ante Osasuna. No jugaba un partido oficial desde el 30 de enero contra el PAOK en Europa League. Sus únicos minutos a las órdenes de Sergio Francisco hasta este domingo se limitaban a los 50 que disputó en el primer amistoso de pretemporada contra el Pau. Ante el Real Madrid y el Betis era el único sustituto natural de Aramburu después de la venta de Traoré y la lesión de Iñaki Rupérez, pero el técnico irundarra optó sin embargo por Aritz Elustondo para ese puesto.

A pesar de todo eso, que no es poco, Odriozola no ha tenido ninguna mala cara ni declaración polémica contra nadie. Ha seguido trabajando consciente de que «le dijimos que no sería fácil que tuviera minutos», como dijo Erik Bretos. «Y lo entendió». Por eso, cuando Jon Mikel Aramburu notó molestias en la rodilla izquierda veinte minutos antes del pitido inicial y Sergio Francisco no tenía más remedio que alinear a Odriozola, el donostiarra asumió su responsabilidad con naturalidad y confianza.

Era su oportunidad para demostrar a Sergio Francisco y la dirección deportiva de que están equivocados, de que merece luchar por un puesto y que la posición de lateral derecho está abierta a discusión. El reto no era menor, con el Barcelona delante y vigilando a dos jugadores verticales como Marcus Rashford y Marc Casadó, pero la actuación de Odriozola independientemente del gol fue de notable alto.

La presión en situaciones como la de este domingo debe de ser alta, pero el jugador de 29 años no se arrugó y además de cumplir en sus tareas defensivas trató de incorporarse al ataque. Así llegó el 0-1. Ofreció el desmarque a Guedes, que no le dio el pase, pero Odriozola no se desconectó de la jugada y entendió los espacios a la perfección para convertirse en un killer y rematar como un '9' puro el centro de Barrenetxea.

Frenó a Rashford en la reanudación antes de ser sustituido en el minuto 57, con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Dio una lección a otros compañeros. Menos caras largas y más juego.