Sergio Francisco, durante el choque ante el Barça. Acero

Sergio Francisco

Entrenador de la Real Sociedad
«Tengo sensación de que se podía puntuar»

A pesar de la derrota, el técnico txuri-urdin se ha mostrado satisfecho por la actuación de su equipo ante un «gigante» de la competición

Álvaro Guerra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Pese a no conseguir sumar ningún punto, la Real Sociedad mostró en Montjuic una imagen muy diferente a la que se había visto en ... anteriores choques. Sergio Francisco reconoció tras el partido que el equipo dio la cara y que el trabajo colectivo de sus pupilos fue de valorar. «Tengo la sensación de que podríamos haber sacado algo de aquí. El esfuerzo ha sido gigante. Estoy muy contento con lo que he visto hoy en los jugadores y con el trabajo que han realizado. Es una derrota que nos tiene que reforzar», comentó.

