Pese a no conseguir sumar ningún punto, la Real Sociedad mostró en Montjuic una imagen muy diferente a la que se había visto en ... anteriores choques. Sergio Francisco reconoció tras el partido que el equipo dio la cara y que el trabajo colectivo de sus pupilos fue de valorar. «Tengo la sensación de que podríamos haber sacado algo de aquí. El esfuerzo ha sido gigante. Estoy muy contento con lo que he visto hoy en los jugadores y con el trabajo que han realizado. Es una derrota que nos tiene que reforzar», comentó.

El conjunto txuri-urdin planteó un partido muy distinto a lo que se había visto anteriormente. Un encuentro de este calibre lo requería, pero la imagen del equipo fue más que buena. En palabras del técnico, sus pupilos estuvieron «bien durante todo el partido» ante uno de los monstruos de la competición.

El empate al filo del descanso hizo daño porque parecía que los blanquiazules iban a ir a «remolque durante toda la segunda parte». Pero no fue así. «Tras el descanso, la sensación que tenemos es parecida. El equipo ha salido con intención de hacer el segundo», subrayó.

La realidad es que el plantel de Sergio compitió como equipo, algo que se había visto muy poquito durante lo que llevamos de curso. «Ha sido un partido muy trabajado. Teníamos a un pedazo de rival enfrente. Hemos tratado de limitar su agresividad ofensiva», reflexionó el de Irún. «Hemos sufrido porque cuando vienes a este campo te va a tocar hacerlo», añadió.

Porque es verdad que es una derrota. Probablemente una que ya te esperas que pueda llegar cuando visitas este estadio. Pero la personalidad que mostró la Real es meritoria. El técnico confesó que «es una derrota, que siempre duele, obvio, pero es el camino a seguir».

Una de las actuaciones más destacadas del equipo la dejó Alex Remiro. El de Cascante estuvo decisivo. Fue el salvador en prácticamente todas las acciones de peligro de los catalanes para mantener a la Real viva en el choque. El técnico aseguró que para poder puntuar en Montjuic, «sabíamos que Remiro tenía que ser uno de los mejores del equipo». No se quedó ahí el irundarra, que también confesó que el guardameta «es uno de los mejores porteros de la competición».

Preguntado por la titularidad de Álvaro Odriozola, Sergio no dudó en mostrar su satisfacción ante el partido que hizo el donostiarra: «Me alegro mucho por él porque ha entrenado cada día como uno más, en una situación posiblemente muy incómoda por su situación. Ha hecho un gran partido y tiene que seguir trabajando como lo ha hecho» .