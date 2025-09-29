La mayor exhibición de Remiro

Álex Remiro firmó contra el Barcelona el que quizá sea el mejor de sus 277 partidos en la Real Sociedad y en uno de ... los mejores escenarios posibles, aunque eso no le valió a su equipo siquiera para puntuar. El portero de Cascante firmó una exhibición en Barcelona, rubricada con ocho paradas, tres de ellas auténticos milagros, para admiración de todo el 'planeta fútbol', que en ese momento estaba mirando la televisión para saber si el Barcelona se ponía o no líder de LaLiga tras la derrota de la víspera del Real Madrid. Fue otro partido en la cancha del Barça en el que la Real no rascó nada, como siempre -son ya 29 derrotas en los últimos últimos 30 partidos de Liga en el feudo culé-, pero queda para el recuerdo la excelente actuación de Remiro.

Koundé pudo doblegar su resistencia de remate directo de córner cuando el cancerbero navarro parecía absolutamente imbatible. Hasta ese momento, lo que había hecho Remiro parecía sólo al alcance de unos pocos elegidos de la portería. Pudo sacar una mano eléctrica para evitar el 1-0 de Rashford nada más empezar el choque, a la salida de un córner terriblemente defendido por la Real. Ya con 0-1 tras marcar Odriozola, tuvo tiempo para armar el brazo arrojándose hacia atrás para sacar con la manopla un balón inesperadamente impulsado por Zubeldia hacia su propia portería. Y poco después despejó abajo un esférico lanzado con rosca y veneno por Roony Bardghji.

Ampliar Remiro sacó de esta manera el balón impulsado por Zubeldia hacia su propia portería AFP

En la segunda parte, continuó la extraordinaria actuación de Remiro, que mantuvo a raya a los culé y que no pudo evitar el segundo, en un cabezazo inapelable de Lewandowski, que quiso apurar tanto que el balón impactó en el palo antes de entrar. El portero de la Real se sentía tan crecido que se permitió una especie de quiebro ante el polaco en un lance del encuentro.

Remiro fue el foco de atención de los medios después del partido y realizó una confesión que compromete al árbitro del encuentro, Alejandro Hernández Hernández. Esto es lo que dice el portero a cuenta del inexistenet córner que devino en el tanto del empate del Barça: «Yo también me he quejado. Hemos hablado con Alejandro Hernández Hernández, con el árbitro, y ha asumido su error. Va a ser llamativo porque es la acción previa al gol y, como dice el míster, pues igual habría llegado más adelante. No sabemos.. Yo me sentía muy bien, la verdad», aseguró. El propio entrenador dijo que «todo el campo ha visto» que fue saque de puerta y no córner.