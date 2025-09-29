Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Remiro se hace grande para evitar el gol de Lewandowski Reuters
Real Sociedad

La mayor exhibición de Remiro

Realizó ocho paradas, tres de ellas auténticos milagros, pero no logró llevar a su equipo a puntuar y manifestó que el árbitro les había confesado que se equivocó en el córner del 1-1

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:04

Álex Remiro firmó contra el Barcelona el que quizá sea el mejor de sus 277 partidos en la Real Sociedad y en uno de ... los mejores escenarios posibles, aunque eso no le valió a su equipo siquiera para puntuar. El portero de Cascante firmó una exhibición en Barcelona, rubricada con ocho paradas, tres de ellas auténticos milagros, para admiración de todo el 'planeta fútbol', que en ese momento estaba mirando la televisión para saber si el Barcelona se ponía o no líder de LaLiga tras la derrota de la víspera del Real Madrid. Fue otro partido en la cancha del Barça en el que la Real no rascó nada, como siempre -son ya 29 derrotas en los últimos últimos 30 partidos de Liga en el feudo culé-, pero queda para el recuerdo la excelente actuación de Remiro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  9. 9

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mayor exhibición de Remiro

La mayor exhibición de Remiro