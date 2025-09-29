Aramburu y Sergio Gómez abandonaron Montjuic con vendajes en la rodilla

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

La Real Sociedad estuvo cerca de puntuar este domingo en Montjuic tras un buen encuentro ante el Barcelona, pero tras el 1-1 de Koundé un zarpazo de Lamine fue suficiente para que los culés se quedaran con los tres puntos. La expedición realista se volvió a casa con la sensación de haber estado cerca de sacar algo positivo de la visita al nuevo líder de la Liga, pero ahora están centrados en marcharse al parón ganando en casa ante el Rayo Vallecano.

Sergio Francisco tuvo que maniobrar antes de que el balón echara a rodar en la Ciudad Condal. Aramburu ha tenido molestias en la rodilla izquierda durante toda la semana y se probó en el calentamiento, pero el irundarra también mandó ejercitarse a un Odriozola que luego jugaría de titular ocho meses después. El venezolano intentó jugar, pero no se encontraba en las mejores condiciones y se activó el plan B, ya previsto con antelación. Nadie se imaginaría que Odriozola jugaría unos más que notables 57 minutos marcando además el 0-1 a pase de Barrenetxea.

Así las cosas, Aramburu sufre una extensión en la rodilla, pero con bastantes días hasta el domingo no debería tener problemas para estar disponible ante el Rayo. «Aramburu en el calentamiento tiene una pequeña extensión en la rodilla que no parece gran cosa, pero le estaba limitando. Intentamos en el calentamiento, pero con Álvaro también por si acaso. No se siente como para jugar y confío en que no sea gran cosa, que sea más una inflamación que vaya pasando en los días», verbalizó el técnico txuri-urdin. Con Aritz Elustondo también de baja por un golpe en las costillas, Odriozola volvió a tener minutos mucho tiempo después.

Sergio Gómez, cojo

Por otro lado, el otro futbolista que terminó tocado el partido fue Sergio Gómez. El lateral entró en sustitución de Odriozola, con calambres, y a las primeras de cambio se tuvo que ver las caras con Lamine. Pese a no poder pararle en el 2-1, luego mejoró en el aspecto defensivo. Más tarde también aportó en ataque con sus habituales subidas, pero terminó el encuentro golpeado tras una dura entrada de Koundé.

Ampliar Entrada de Koundé a Sergio Gómez.

El francés realizó una tijera que pilló las dos piernas del defensor realista, que se fue al suelo en una jugada brusca que puso en peligro la integridad física de Gómez. Hernández Hernández peritó la acción con tarjeta amarilla, cuando la acción merecía el castigo de la roja por poner en peligro la integridad física del realista. Cierto es que también Zubeldia pudo ver la segunda amarilla en una acción con Lewandowski, con la diferencia de que la primera cartulina no era infracción para ello.

El de Badalona pudo terminar el partido, pero tras pasar por la ducha los servicios médicos tuvieron que realizarle un vendaje en la parte inferior de la rodilla. Salió cojeando de Montjuic y con gestos de dolor. Por suerte, parece que se ha quedado en un golpe fuerte y podrá estar disponible para el encuentro ante el Rayo, aunque habrá que ver cómo evoluciona el hinchazón. La entrada pudo terminar con consecuencias peores puesto que la tijera de Koundé enganchó las dos piernas del jugador de la Real. El club entiende que tanto Aramburu como Sergio deberían llegar al encuentro ante el Rayo.