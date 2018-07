Heineken Jazzaldia 'Beach party' para empezar el Jazzaldia La Zurriola espera hoy a miles de personas que tendrán que decidirse entre una amplia oferta de conciertos gratuitos del Jazzaldia. / USOZ Ocho conciertos en La Zurriola, y dos más en Alderdi Eder, conforman la fiesta de salsa, jazz, funk y rock. Nuevos cantantes y clásicos músicos llenarán la plaza de la Trinidad, que se abre mañana con el joven Jacob Collier RICARDO ALDARONDO Miércoles, 25 julio 2018, 07:25

Prepárense, que son cinco días intensísimos. Y aunque hoy solo se pongan en marcha tres espacios, el Jazz Band Ball, esa fiesta múltiple, multitudinaria y gratuita en La Zurriola y las terrazas del Kursaal para esta tarde-noche requieren entrega total.

Ocho conciertos en cuatro escenarios por los que ir picoteando desde las 19.30 h, con Rubén Blades como estrella máxima en el Escenari Verde, es el gozoso plan para hoy. Como es habitual, el Jazz Band Ball ofrece una auténtica 'beach party' musical alrededor de la playa de La Zurriola, en la que se puede, y se debe, ir de un lado a otro en busca de la sorpresa, de lo inesperado o de algunos de los músicos ya consagrados que ahí se dan cita.

Habrá salsa, con una de sus máximas estrellas, Rubén Blades, pero también mucho jazz en su vertiente más enérgica y festiva. La tarde empezará con tres opciones simultáneas: la curiosa relectura en clave de jazz que el Bruce Barth Trio hace sobre la música de Grateful Dead; el virtuosismo del guitarrista francés de solo 18 años Tom Ibarra; y la reunión de ilustres músicos vascos que es Trizak. En la sesión de noche las terrazas acogen a los cuatro reputados y vibrantes músicos que se esconden bajo el nombre de Endangered Blood, de la onda neoyorkina de John Zorn, como el batería Jim Black y el bajista Trevor Dunn.

También se podrá catar la nueva sensación del joven jazz británico con Go Go Penguin; y las diabluras de otro guitarrista joven pero muy crecido, Julian Lage. Y el fin de fiesta lo marcará a medianoche el jazz enérgico de los divertidos y callejeros Too Many Zooz.

Escuelas y maestros

Pero hay que recordar que el Jazz Band Ball se extiende hoy también a Alderdi Eder, con funk y jazz en dos conciertos: Old School Funky Family, el grupo que viene de Iparralde cargado de jazz, funk y afro-beat, y que promete una auténtica juerga musical; y Dick Oatts & Víctor de Diego Quintet, más adscritos a un jazz clásico y contemporáneo al mismo tiempo, con un maestro en todos los sentidos como el saxofonista estadounidense Dick Oatts.

En realidad el primer concierto de la 53 edición se da esta misma mañana, Patri Goialde y Conrad Herwig-Carlos Martín Quintet abren el ciclo de conciertos con conferencia que ofrece el Museo San Telmo.

Mañana se abre la plaza de la Trinidad como centro neurálgico y fervoroso del Jazzaldia. El emblemático recinto tiene como platos fuertes en sus cuatro noches nombres más jóvenes de lo habitual, pero que ya han demostrado su gancho para el público, porque ya hay sesiones con las entradas agotadas, y otras están a punto.

En el programa de la 'Trini' destacan este año cuatro vocalistas muy distintos, y de edades cercanas a la juventud. Sobre todo el encargado de iniciar mañana los conciertos de la 'Trini', el cantante y multiinstrumentista Jacob Collier que con solo 23 años ha convertido el jazz, entendido en sentido amplio, en algo 'cool' y atractivo para sus coetáneos, a través de videoclips y redes sociales que muestran lo que es capaz de hacer con su voz y los muchos instrumentos que sabe tocar. Y tiene como padrino a Quincy Jones.

Tampoco está aún en la treintena, solo tiene 28, Cécile McLorin Salvant que se anuncia como la gran sensación y que algunos consideran ya la mejor cantante de jazz actual.

El participante de Eurovisión Salvador Sobral viene a demostrar que ya era un cantante de jazz con todas las de la ley antes de esa fama, y que tiene mucho más que contar y cantar que la canción que allí se popularizó. Su sensibilidad vuelve a estar plena tras el trasplante de corazón que tuvo el año pasado. Curtis Stigers, ya en la cincuentena, tiene experiencia que desplegar mientras se mueve entre sus propias composiciones, insólitas adaptaciones del pop al jazz y los 'standards'.

Reunión de nuevas estrellas

Mucho de lo más pujante en el jazz contemporáneo se esconde bajo el nombre de R+R=NOW, reunión de músicos con carreras propias ya muy destacadas, como Christian Scott, Robert Glasper y Terrace Martin, que también está entre la nueva savia que recorre esta edición.

La Trinidad se completa con tres clásicos que siempre ofrecen algo distinto: el contrabajista Dave Holland, porque se une al percusionista indio Zakir Hussain para sumar culturas junto al británico Chris Potter; Chick Corea porque viene esta vez en grupo acústico; y el pianista Benny Green, en tradicional formato de trío y con el bagaje de los grandes clásicos con los que creció.