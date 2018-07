Dave Holland, Zakir Hussain y Chris Potter traen el jazz más contemporáneo a Donostia 27 de julio La actuación de Dave Holland, Zakir Hussain y Chris Potter en el 53 Heineken Jazzaldia será a las 21.00 horas en la plaza de la Trinidad Lunes, 9 julio 2018, 18:39

La 53 edición del Heineken Jazzaldia da la bienvenida a Dave Holland (bajo), Zakir Hussain (tabla) y Chris (saxo), tres grandes del jazz.

Dave Holland, pieza fundamental en el devenir del jazz contemporáneo, a trabajado con numerosas luminarias del jazz. Entre otros, este bajista ha compartido aventuras musicales con Miles Davis, Chick Corea, John Scofield, Anthony Braxton, Betty Carter, Steve Coleman, Herbie Hancock, Pat Metheny y Michael Brecker.

Zakir Hussain , por su parte, es un genio de la percusión. Tras su colaboración con John McLaughlin en Shakti, este músico fue reconocido mundialmente. En la India, además, es venerado como uno de los mejores compositores y ejecutores de música clásica indostánica.

El saxofonista Chris Potter , finalmente, estuvo nominado en 2017 al Grammy al Mejor Álbum de Jazz Instrumental por The Dreamer is the Dream. Este reconocimiento es reflejo de la calidad suprema que lleva años demostrando.

La actuación del grupo en el 53 Heineken Jazzaldia será a las 21.00 horas en la plaza de la Trinidad y la entrada es de 24 euros.