Las 10 noticias clave de la jornada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:25

Real Sociedad: La Real está muy viva

Economía: Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Empresas: El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»

... Oriente próximo: El Papa reafirma que la solución de los dos Estados es «la única» para acabar con la guerra en Palestina

Sucesos: Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo

Irun: Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A tras una colisión entre un coche y un camión

Pelota: Altuna III y Ezkurdia pueden 22-14 con Elordi y Zabaleta en un Astelena lleno

Feria agrícola: San Andrés sigue siendo un día grande en Eibar

América Latina: Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos

Danza: Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario