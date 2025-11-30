Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:25
Real Sociedad: La Real está muy viva
Economía: Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
Empresas: El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»
... Oriente próximo: El Papa reafirma que la solución de los dos Estados es «la única» para acabar con la guerra en Palestina
Sucesos: Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
Irun: Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A tras una colisión entre un coche y un camión
Pelota: Altuna III y Ezkurdia pueden 22-14 con Elordi y Zabaleta en un Astelena lleno
Feria agrícola: San Andrés sigue siendo un día grande en Eibar
América Latina: Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
Danza: Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario
