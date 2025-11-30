Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DV

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:25

Real Sociedad: La Real está muy viva

Economía: Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Empresas: El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»

... Oriente próximo: El Papa reafirma que la solución de los dos Estados es «la única» para acabar con la guerra en Palestina

  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  4. 4

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  5. 5 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  6. 6 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  7. 7

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  8. 8 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  9. 9 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

