Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rescate realizado por la Guardia Civil. GC

Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo

El hombre de 42 años se había extraviado en una ruta en las inmediaciones de Sallent de Gállego, en el valle de Tena, y fue trasladado en helicóptero a la estación de esquí de Formigal

M.M.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

Un hombre de 42 años de Oiartzun ha sido rescatado este domingo tras perderse mientras realizaba una ruta en el Pirineo aragonés. Según ha informado la Guardia Civil, a las 15.20 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que un senderista se había extraviado mientras realizaba una actividad en la zona del barranco del Ministirio, en el término municipal de Sallent de Gállego. En concreto, bajando de la emblemática Peña Foratata al embalse de La Sarra, inicio de rutas de envergadura hacia el refugio de Respomuso y cimas célebres como el Balaitous, los Picos del Infierno o la Gran Facha.

Las mismas fuentes informan que una vez recibida la llamada, se ha activado el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al montañero, ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta el parking de la estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular.

Ha sido un fin de semana movido en la cordillera pirenaica para los montañeros vascos, ya que además de este rescate se han registrado otros dos en los que han estado implicados vecinos de Pamplona y de Bilbao. En el primer caso, un montañero de 60 años ha sufrido una luxación en el hombro tras caerse en el collado de Linza, por lo que ha sido trasladado en helicóptero hasta el refugio homónimo.

Por otro lado, una pareja de 52 años de Bilbao ha tenido que recurrir también a los servicios de emergencia cuando una de ellas, una mujer, ha sufrido un esguince de rodilla tras caerse en el pico Estremere, cerca del alto de Portalet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  7. 7

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  8. 8 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  9. 9 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo

Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo