Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo El hombre de 42 años se había extraviado en una ruta en las inmediaciones de Sallent de Gállego, en el valle de Tena, y fue trasladado en helicóptero a la estación de esquí de Formigal

M.M. Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:56

Un hombre de 42 años de Oiartzun ha sido rescatado este domingo tras perderse mientras realizaba una ruta en el Pirineo aragonés. Según ha informado la Guardia Civil, a las 15.20 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que un senderista se había extraviado mientras realizaba una actividad en la zona del barranco del Ministirio, en el término municipal de Sallent de Gállego. En concreto, bajando de la emblemática Peña Foratata al embalse de La Sarra, inicio de rutas de envergadura hacia el refugio de Respomuso y cimas célebres como el Balaitous, los Picos del Infierno o la Gran Facha.

Las mismas fuentes informan que una vez recibida la llamada, se ha activado el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al montañero, ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta el parking de la estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular.

Ha sido un fin de semana movido en la cordillera pirenaica para los montañeros vascos, ya que además de este rescate se han registrado otros dos en los que han estado implicados vecinos de Pamplona y de Bilbao. En el primer caso, un montañero de 60 años ha sufrido una luxación en el hombro tras caerse en el collado de Linza, por lo que ha sido trasladado en helicóptero hasta el refugio homónimo.

Por otro lado, una pareja de 52 años de Bilbao ha tenido que recurrir también a los servicios de emergencia cuando una de ellas, una mujer, ha sufrido un esguince de rodilla tras caerse en el pico Estremere, cerca del alto de Portalet.