Turrientes y Barrenetxea rodeados de jugadores del Villarreal.

Turrientes y Barrenetxea rodeados de jugadores del Villarreal. Lobo Altuna

La Real está muy viva

Los de Sergio caen en el 95' sin merecerlo con un gol de Moleiro ante un Villarreal igual de rácano que efectivo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

La Real cayó derrotada en el minuto 95 ante el Villarreal después de que Moleiro enviara a la red un rechace en un mal despeje ... de Aramburu, y si bien el golpetazo fue brutal Anoeta reconoció y aplaudió a los suyos el buen encuentro jugado ante el segundo clasificado, que se ha gastado en verano nada más y nada menos que 102 millones de euros. Impensable hace semanas, los de Sergio no es que compitieran ante el submarino, sino que fueron mejores en el cómputo general del partido. Pero el fútbol no entiende de merecimientos y sí premia a los que aciertan. Ahí el Villarreal va sobrado. Pocas veces un equipo se llevará semejante botín proponiendo tan poco, algo que sorprende con la calidad y la cantidad de recursos que posee Marcelino. Se habla de Getafes, Levantes y otro de tipo de equipos, pero el Villarreal fue un equipo rácano a la par de efectivo.

