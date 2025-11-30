Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco, con gesto serio en la banda de Anoeta. Lobo Altuna
Derrota de la Real Sociedad

Sergio: «Es una derrota dura, el gol ha llegado en nuestro mejor momento»

El entrenador de la Real Sociedad destaca que el equipo equilibrase un 0-2 y lamenta el tanto final de Moleiro porque «el partido podía haber caído para cualquier lado»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

La Real Sociedad ha estado muy cerca de poder rascar un punto, si no algo más, después de equilibrar un encuentro que iba perdiendo 0- ... 2, pero el tanto final de Moleiro ha dejado helado un Anoeta que se había volcado al ataque tras el golazo de falta de Barrenetxea. «Es una derrota dura porque llega al final y en nuestro mejor momento», ha reconocido SergioFrancisco al término del encuentro sin esconder que estaba «orgulloso de mi equipo. Tras el 0-2 hemos creído y le hemos dado la vuelta con el 2-2. Tiene mucho mérito. He felicitado a mis jugadores».

