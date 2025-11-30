Sergio: «Es una derrota dura, el gol ha llegado en nuestro mejor momento»

La Real Sociedad ha estado muy cerca de poder rascar un punto, si no algo más, después de equilibrar un encuentro que iba perdiendo 0- ... 2, pero el tanto final de Moleiro ha dejado helado un Anoeta que se había volcado al ataque tras el golazo de falta de Barrenetxea. «Es una derrota dura porque llega al final y en nuestro mejor momento», ha reconocido SergioFrancisco al término del encuentro sin esconder que estaba «orgulloso de mi equipo. Tras el 0-2 hemos creído y le hemos dado la vuelta con el 2-2. Tiene mucho mérito. He felicitado a mis jugadores».

Entrando más a fondo en el análisis, el técnico txuri-urdin ha apuntado que «se ha dado el partido que preveíamos. El Villarreal tiene muchos recursos y cuando te equivocas te penaliza mucho. Eso nos ha pasado, hemos cometido dos errores y nos hemos visto dos goles por detrás en el marcador. A partir de ahí nos ha costado mucho darle velocidad al balón». No obstante, Sergio ha admitido que el tato de Carlos Soler «nos ha dado alas y el empuje para pensar que podíamos darle la vuelta al marcador, los cambios también han entrado bien al campo», ha señalado el preparador irundarra, que no ha escondido sentirse «contento» por la reacción de sus pupilos ante un equipo que «tiene una plantilla de Champions y hemos tratado de tú a tú en casa».

En esa misma línea, ha destacado que «al equpo siempre le pido que sea valiente. En casa y con nuestra gente teníamos que intentar buscar el tercero. Habíamos metido todo para intentar conseguir el empate, el perfil de nuestros medios eran ofensivos y teníamos que ir a buscar el partido. Creo que el equipo estaba ordenado y que el gol de ellos ha sido en una jugada aislada».

En esa reacción, Sergio también ha destacado la labor que ha hecho el público en Anoeta, que ha creído en la remontada hasta el último suspiro. «La gente siempre nos ayuda muchísimo, nos da un plus pase lo que pase y están con nosotros. En los momentos más difíciles del partido nos han empujado para seguir ahí», ha agradecido el entrenador blanquiazul, que ha insistido en que «se nos escapa el punto, pero es un partido positivo para nosotros. Hay un montón de cosas positivas, nos duele perder en casa pero el equipo sigue creciendo» como por ejemplo en «el nivel de atrevimiento y energía».

Sergio también ha hablado de algunos nombres propios como el de Sadiq, que ha sido titular. «No tenía un partido nada sencillo, pero nos ha ayudado en la presión. Seguramente hace 3 meses ni pensaba que podía ser titular».